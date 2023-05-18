Заражение вирусом Эпштейна-Барр связан с риском рассеянного склероза





«Если у вас была инфекция ВЭБ или железистая лихорадка, это не означает, что вы заболеете рассеянным склерозом. Однако современные методы обнаружения показывают, что практически все больные РС ранее были инфицированы ВЭБ», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Они показали, что риск развития рассеянного склероза был намного выше после заражения ВЭБ».

Усталость

Проблемы со зрением

Онемение и покалывание

Мышечные спазмы, скованность и слабость

Проблемы с подвижностью

Боль

Проблемы с мышлением, обучением и планированием

Депрессия и тревога

Сексуальные проблемы

Проблемы с мочевым пузырем

Проблемы с кишечником

Проблемы с речью и глотанием.

Согласно новому исследованию, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) может вызывать изнурительный рассеянный склероз (РС) или способствовать прогрессированию заболевания.До 95 процентов всех взрослых подвергались воздействию» «очень широко распространенного вируса.Если у вас не было случаев железистой лихорадки,Ученые в США отслеживали людей, которые повторно сдавали образцы крови в течение нескольких лет, чтобы они могли увидеть, когда они были инфицированы ВЭБ.Опираясь на эти данные, ученые из Каролинского института в Швеции прокомментировали «невероятно сложную болезнь».Доктор Оливия Томас сказала: «Рассеянный склероз — невероятно сложное заболевание, но наше исследование представляет собой важную часть головоломки и может объяснить, почему у некоторых людей развивается это заболевание.Антитела против ВЭБ, которые обычно борются с инфекцией, могут ошибочно нацеливаться на головной и спинной мозг и вызывать повреждения.Исследовательская группа проанализировала образцы крови более 700 пациентов с рассеянным склерозом и 700 здоровых людей. Они обнаружили, что антитела, которые связываются с белком EBV, EBNA1, также могут связываться с аналогичным белком в головном и спинном мозге, называемым CRYAB.Неправильно направленные антитела могут повредить нервную систему, вызывая серьезные симптомы у пациентов с рассеянным склерозом.Ранее МедикФорум писал о симптомах и причинах тромбоза.

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