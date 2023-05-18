Заражение вирусом Эпштейна-Барр связан с риском рассеянного склероза
Распространенный вирус был связан с железистой лихорадкой и развитием рассеянного склероза.
Согласно новому исследованию, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) может вызывать изнурительный рассеянный склероз (РС) или способствовать прогрессированию заболевания.
До 95 процентов всех взрослых подвергались воздействию» «очень широко распространенного вируса.
Если у вас не было случаев железистой лихорадки, «вы могли не заметить никаких симптомов».
«Если у вас была инфекция ВЭБ или железистая лихорадка, это не означает, что вы заболеете рассеянным склерозом. Однако современные методы обнаружения показывают, что практически все больные РС ранее были инфицированы ВЭБ», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Ученые в США отслеживали людей, которые повторно сдавали образцы крови в течение нескольких лет, чтобы они могли увидеть, когда они были инфицированы ВЭБ.
«Они показали, что риск развития рассеянного склероза был намного выше после заражения ВЭБ».
Опираясь на эти данные, ученые из Каролинского института в Швеции прокомментировали «невероятно сложную болезнь».
Доктор Оливия Томас сказала: «Рассеянный склероз — невероятно сложное заболевание, но наше исследование представляет собой важную часть головоломки и может объяснить, почему у некоторых людей развивается это заболевание.
Антитела против ВЭБ, которые обычно борются с инфекцией, могут ошибочно нацеливаться на головной и спинной мозг и вызывать повреждения.
Исследовательская группа проанализировала образцы крови более 700 пациентов с рассеянным склерозом и 700 здоровых людей. Они обнаружили, что антитела, которые связываются с белком EBV, EBNA1, также могут связываться с аналогичным белком в головном и спинном мозге, называемым CRYAB.
Неправильно направленные антитела могут повредить нервную систему, вызывая серьезные симптомы у пациентов с рассеянным склерозом.
Симптомы рассеянного склероза могут включать:
- Усталость
- Проблемы со зрением
- Онемение и покалывание
- Мышечные спазмы, скованность и слабость
- Проблемы с подвижностью
- Боль
- Проблемы с мышлением, обучением и планированием
- Депрессия и тревога
- Сексуальные проблемы
- Проблемы с мочевым пузырем
- Проблемы с кишечником
- Проблемы с речью и глотанием.
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