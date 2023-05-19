Врач Юрочкин о высоком уровне эстрогена у мужчин: 5 признаков гормонального сбоя

«Оба эти гормона играют важную роль в правильном развитии и функционировании наших репродуктивных органов. Но когда возникает дисбаланс между гормонами, это приводит к проблемам со здоровьем», - сообщил врач.

Гормон эстроген принято называть женским, но эндокринолог Юрочкин заметил в беседе с «МедикФорум»: гормоны эстроген и тестостерон присутствуют в организме как у женщин, так и у мужчин (разница только в количестве). При этом под влиянием многих факторов их соотношение может сильно колебаться.Говоря о высоком уровне эстрогена у мужчин, специалист предупредил: его слишком значительная концентрация в мужском организме грозит возникновением опасных нарушений. Также эндокринолог перечислил признаки подобного гормонального сбоя.По словам Александра Юрочкина, правильный уровень эстрогена в организме представителей сильного пола отвечает за их плодовитость поскольку задействуется в производстве здоровых сперматозоидов. Когда возникает избыток эстрогена, эта функция нарушается, способствуя проблемам, связанным с фертильностью.Гормональный дисбаланс является одной из причин нездоровой и неустойчивой психики – мужчины становятся подвержены стрессу, тревоге, депрессии.Высокий уровень эстрогена в организме мужчины негативно влияет на его репродуктивную систему, снижая либидо и потенцию.Под влиянием высокого уровня эстрогена у мужчин снижается чувствительность клеток организма к инсулину и в конечном итоге может развиться инсулинорезистентность. В ее случае повышается содержание глюкозы в крови, что чревато увеличением веса, возникновением диабета второго типа.Именно эстроген ответствен за рост груди. Когда содержание этого гормона у мужчин становится избыточным, их грудь растет по подобию женской.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гормональные изменения являются одной из причин угревых высыпаний у взрослых людей.

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