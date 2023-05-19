Нутрициолог Строков: любители гранатов живут дольше

«Включение семян граната в сбалансированную диету наряду с другими здоровыми привычками, такими как регулярные физические упражнения, управление стрессом и достаточный сон, может способствовать более здоровой и потенциально более продолжительной жизни», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Семена граната богаты антиоксидантами, в том числе полифенолами, такими как эллаговая кислота и пуникалагины. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают ущерб, причиняемый свободными радикалами в организме. Защищая клетки от окислительного повреждения, антиоксиданты могут поддерживать общее состояние здоровья и потенциально замедлять процесс старения».

Хотя ни один продукт не является достаточно мощным, чтобы гарантировать долгую и здоровую жизнь, некоторые варианты предлагают длинный список преимуществ для здоровья, что делает их особенно впечатляющими.Посыпаете ли вы семенами салат или пьете сок, гранаты являются одним из таких продуктов.Маленькие красные семена , богатые клетчаткой, витаминами , минералами и антиоксидантами, обладают более чем терпким вкусом. У «противовоспалительного» фрукта есть несколько свойств, которые могут способствовать общему здоровью и благополучию.Причина, по которой гранаты обладают полезными для здоровья свойствами, заключается в содержании в них антиоксидантов, противовоспалительных соединений и питательных веществ.Кроме того, антиоксиданты, скрытые в красных фруктах, также могут укрепить вашу иммунную систему, защищая от инфекций и болезней. Надежная иммунная система важна для общего состояния здоровья, помогая бороться с болезнями и поддерживать жизненные силы по мере старения, — отметил врач.Хроническое воспаление связано с различными возрастными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных функций и некоторые виды рака.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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