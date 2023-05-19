Нутрициолог Строков: любители гранатов живут дольше
Гранаты обладают антивозрастными свойствами, а также противовоспалительными соединениями.
Хотя ни один продукт не является достаточно мощным, чтобы гарантировать долгую и здоровую жизнь, некоторые варианты предлагают длинный список преимуществ для здоровья, что делает их особенно впечатляющими.
Посыпаете ли вы семенами салат или пьете сок, гранаты являются одним из таких продуктов.
Маленькие красные семена , богатые клетчаткой, витаминами , минералами и антиоксидантами, обладают более чем терпким вкусом. У «противовоспалительного» фрукта есть несколько свойств, которые могут способствовать общему здоровью и благополучию.
«Включение семян граната в сбалансированную диету наряду с другими здоровыми привычками, такими как регулярные физические упражнения, управление стрессом и достаточный сон, может способствовать более здоровой и потенциально более продолжительной жизни», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Причина, по которой гранаты обладают полезными для здоровья свойствами, заключается в содержании в них антиоксидантов, противовоспалительных соединений и питательных веществ.
«Семена граната богаты антиоксидантами, в том числе полифенолами, такими как эллаговая кислота и пуникалагины. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают ущерб, причиняемый свободными радикалами в организме. Защищая клетки от окислительного повреждения, антиоксиданты могут поддерживать общее состояние здоровья и потенциально замедлять процесс старения».
Кроме того, антиоксиданты, скрытые в красных фруктах, также могут укрепить вашу иммунную систему, защищая от инфекций и болезней. Надежная иммунная система важна для общего состояния здоровья, помогая бороться с болезнями и поддерживать жизненные силы по мере старения, — отметил врач.
Хроническое воспаление связано с различными возрастными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных функций и некоторые виды рака.
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