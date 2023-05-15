Врач Арзамасцев назвал виды мяса с самым высоким и низким содержанием холестерина

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мясо

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: чемпионом по содержанию холестерина является жирная свинина.

Диетолог Арзамасцев напомнил, что холестерин содержат в себе практически все животные жиры. Соответственно, мясо с наиболее значительным содержанием жира станет для организма богатым источником холестерина. По словам медика, мясом с самым высоким содержанием холестерина является жирная свинина.

«В жирной свинине, как правило, жиров всегда больше, чем в жирной говядине или баранине», – сказал Евгений Арзамасцев «Москве 24».

Врач подчеркнул, что рацион, в котором постоянно присутствуют жирные продукты, влияет на повышение концентрации вредного холестерина в организме. Оно, в свою очередь, способствует атеросклеротическим сосудистым изменениям, ведущим к возникновению сердечных приступов и инсультов.

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Говоря о том, какие виды мяса отличаются низким содержанием холестерина, диетолог посоветовал обратить внимание на индейку.

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«Максимально постная индейка – лучшее мясо. Там жиров практически нет и, соответственно, почти не будет холестерина», – заключил эксперт.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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