Врач Волков: дефицит железа, меди и кремния очень опасен для организма
Травматолог Петр Волков рассказал, чем опасен дефицит трех микроэлементов в человеческом организме.
Одним из худших дефицитов питательных веществ врач Волков назвал нехватку железа – микроэлемента, необходимого для производства красных кровяных клеток и транспортировки кислорода по организму. Также медик перечислил симптомы, указывающие на его недостаток.
- Усталость.
- Сонливость.
- Снижение работоспособности.
- Головокружение.
- Головные боли.
- Бледная кожа.
- Онемение в конечностях.
«Восполнить недостаток железа помогут красное мясо и печень, яйца, бобовые во главе с чечевицей и фасолью, семена тыквы и кунжута, гречневая крупа, а также некоторые виды зелени – тимьян, петрушка», - сообщил Петр Волков «Газете.Ru».
Также в список трех микроэлементов, чей дефицит опасен для организма, эксперт включил медь и кремний.
- Признаки дефицита меди – боли в животе, желтуха, повышенная утомляемость, перепады настроения, тремор конечностей.
- Признаки дефицита кремния – ломкие ногти, кожный зуд, выпадение волос, сухая и шелушащаяся кожа, хрупкость сосудов, из-за которой возникают купероз, синяки.
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Петр Волков
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травматолог-ортопед
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