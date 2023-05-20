Врач Волков: дефицит железа, меди и кремния очень опасен для организма

Усталость.

Сонливость.

Снижение работоспособности.

Головокружение.

Головные боли.

Бледная кожа.

Онемение в конечностях.

«Восполнить недостаток железа помогут красное мясо и печень, яйца, бобовые во главе с чечевицей и фасолью, семена тыквы и кунжута, гречневая крупа, а также некоторые виды зелени – тимьян, петрушка», - сообщил Петр Волков «Газете.Ru».

Признаки дефицита меди – боли в животе, желтуха, повышенная утомляемость, перепады настроения, тремор конечностей.

Признаки дефицита кремния – ломкие ногти, кожный зуд, выпадение волос, сухая и шелушащаяся кожа, хрупкость сосудов, из-за которой возникают купероз, синяки.

Одним из худших дефицитов питательных веществ врач Волков назвал нехватку железа – микроэлемента, необходимого для производства красных кровяных клеток и транспортировки кислорода по организму. Также медик перечислил симптомы, указывающие на его недостаток.Также в список трех микроэлементов, чей дефицит опасен для организма, эксперт включил медь и кремний.Медь можно получать, употребляя какао, мясо, бобовые цельнозерновые продукты, орехи, гречиху, ржаной хлеб, лосось, авокадо, свеклу, морепродукты. Кремний – из риса, зернового овса, ячменя, кунжута, соевых бобов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки ожирения печени бывают заметными на лице и коже.

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