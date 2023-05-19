Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже

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печень

Врач-гепатолог Владислав Савельев: симптомы жирной печени могут проявляться на лице.

Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП –  представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток. В беседе с «МедикФорум» гепатолог Савельев отметил, что развитие НАЖБП во многих случаях бывает тесно связано с проблемой инсулинорезистентности, которая также может привести к появлению диабета 2 типа. Но главная опасность ожирения печени заключается в том, что оно может прогрессировать, способствуя воспалению, появлению фиброза, цирроза и печеночной недостаточности, смертельно опасной для человека. Чтобы избежать этого, НАЖБП необходимо как можно раньше диагностировать, брать под контроль и лечить.

Говоря о симптомах, указывающих на жировую болезнь печени, врач констатировал, что некоторые признаки бывают заметны на лице и коже.

«Из-за лежащего в основе болезни нарушения обмена веществ у некоторых пациентов появляются отеки и темные круги в области глаз, морщины вокруг глаз и уголков рта, а также пожелтение глаз», - сообщил Владислав Савельев.

Еще одним симптомом, который может появиться на лице, генатолог назвал покраснения, фурункулы или прыщи. Другие признаки могут включать необъяснимое истончение волос на лице (особенно бровей), прилив крови к щекам, отек лица, а также ухудшение существующего акне.

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Что касается признаков патологии на коже, ими могут быть сосудистые звездочки, возникающие при тяжелом поражении печени.

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Как сохранить печень здоровой.Врач дал следующие советы
  • Соблюдать простой, менее жирный и острый рацион.
  • Пить много жидкости.
  • Избегать курения.
  • Избегать чрезмерного употребления алкоголя.
  • Есть больше зелени и постного белка.
  • Держать вес под контролем.
  • Поддерживать здоровое артериальное давление
  • Регулярно делать физические упражнения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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