Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже
Врач-гепатолог Владислав Савельев: симптомы жирной печени могут проявляться на лице.
Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП – представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток. В беседе с «МедикФорум» гепатолог Савельев отметил, что развитие НАЖБП во многих случаях бывает тесно связано с проблемой инсулинорезистентности, которая также может привести к появлению диабета 2 типа. Но главная опасность ожирения печени заключается в том, что оно может прогрессировать, способствуя воспалению, появлению фиброза, цирроза и печеночной недостаточности, смертельно опасной для человека. Чтобы избежать этого, НАЖБП необходимо как можно раньше диагностировать, брать под контроль и лечить.
Говоря о симптомах, указывающих на жировую болезнь печени, врач констатировал, что некоторые признаки бывают заметны на лице и коже.
«Из-за лежащего в основе болезни нарушения обмена веществ у некоторых пациентов появляются отеки и темные круги в области глаз, морщины вокруг глаз и уголков рта, а также пожелтение глаз», - сообщил Владислав Савельев.
Еще одним симптомом, который может появиться на лице, генатолог назвал покраснения, фурункулы или прыщи. Другие признаки могут включать необъяснимое истончение волос на лице (особенно бровей), прилив крови к щекам, отек лица, а также ухудшение существующего акне.
Что касается признаков патологии на коже, ими могут быть сосудистые звездочки, возникающие при тяжелом поражении печени.
Как сохранить печень здоровой.Врач дал следующие советы
- Соблюдать простой, менее жирный и острый рацион.
- Пить много жидкости.
- Избегать курения.
- Избегать чрезмерного употребления алкоголя.
- Есть больше зелени и постного белка.
- Держать вес под контролем.
- Поддерживать здоровое артериальное давление
- Регулярно делать физические упражнения.
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