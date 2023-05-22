Психиатр Каштанов: 5 признаков того, что у вас расстройство образа тела - дисморфофобия
Люди с телесным дисморфическим расстройством или дисморфофобией имеют один или несколько предполагаемых физических недостатков, которые невидимы или едва заметны для других. Уточняем самые важные вопросы.
Психиатр Каштанов назвал специально для МедикФорум пять признаков могут указывать на то, что у вас телесная дисморфофобия:
- Человек часами проверяют свой внешний вид и воспринимают недостатки, например, перед зеркалом или по картинкам на смартфоне.
- Он находятся под принуждением наряжаться в течение длительного времени и чрезмерно.
- Часто сравниваете свою внешность с внешностью других, делаете иррациональные выводы и ищете подтверждение того, что их недостатки действительно существуют.
- Применяется косметическое или хирургическое лечение, чтобы исправить предполагаемый дефект.
- Они чувствуют себя застенчивыми и избегают появляться на публике. Наблюдается социальная изоляция.
Что вызывает дисморфофобию тела?
Не существует конкретной причины телесной дисморфофобии.
"Расстройство часто начинается в период полового созревания, когда у большинства людей появляется неуверенность в своей внешности", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.
От двух до трех процентов населения страдают дисморфофобией тела. Расстройство также может быть вызвано негативным детским опытом, таким как жестокое обращение, пренебрежение или издевательства.
"Обычно рекомендуется сочетание лекарств и когнитивно-поведенческой терапии. Лечение может варьироваться индивидуально. Пострадавшие должны обратиться к психологу, если они подозревают болезнь".
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