Эндокринолог Юрочкин: «упрямый» жир на животе может быть связан с гормонами

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жир на животе

Эндокринолог Александр Юрочкин: колебания гормонов могут отражаться на состоянии живота.

Иногда упрямо не проходящий жир на животе может обуславливаться гормональным дисбалансом, который иногда становится причиной проявления ряда физических симптомам. Также с гормонами может быть связан жир, накапливаемый в области живота. Гормоны влияют на многие важные функции организма, включая обмен веществ или процессы регулирования чувств голода и насыщения. Колебания их уровней могут проявляться на состоянии живота, активизируя жироотложение в нем, – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказал эндокринолог Александр Юрочкин.

Дисфункция щитовидной железы. Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов – такая недостаточность влияет на метаболизм, замедляя его. В результате интенсифицируется жироотложение, затрагивающее помимо прочего область живота.

Гормоны стресса. По словам эндокринолога Александра Юрочкина, хронический стресс также может быть причиной «упрямого» жира на животе. Когда человек находится в состоянии стресса, его организм функционирует в режиме выживания – в нем происходит выброс гормонов стресса, того же кортизола. Под его воздействием больше жира перераспределяется на грудную клетку, живот, лицо.

Низкий уровень тестостерона. Снижение уровня тестостерона у мужчин является естественным с возрастом. Его дефицит может остановить рост мышц и способствовать накоплению жира на животе. Врач советует уделять больше внимания упражнениям, следовать здоровому рациону.

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СПКЯ. Женщины, страдающие синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), имеют более высокий уровень андрогенов или мужских гормонов. У них часто развивается резистентность к инсулину, которая напрямую влияет на то, как организм регулирует метаболизм глюкозы. Следствием этого становится увеличение веса, особенно в области живота.

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