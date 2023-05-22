Врач Захарова: вот почему одни люди притягивают комаров больше чем другие

"Согласно новому исследованию сильно пахнущие потом подмышки могут превратить вас в магнит для комаров. Маленьких насекомых привлекает запах тела, который они могут уловить на расстоянии 100 метров", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Запах тела оказался более привлекательной приманкой, чем CO2, известный сигнал для комаров".

Летний сезон не за горами, и комары, к сожалению, скоро станут нежелательным явлением. Однако теперь ученые нашли ответ на вопрос, почему некоторые люди страдают от комаров, а другие остаются "безнаказанными".Новое исследование было основано на африканских малярийных комарах Anopheles gambiae, которых выпустили на волю на открытом воздухе размером с каток в Замбии.Это самая большая система для оценки обонятельных предпочтений любого комара в мире. И это очень насыщенная сенсорная среда для комаров. Исследовательская группа каждую ночь выпускала 200 голодных комаров, чтобы наблюдать, как часто они садятся на равномерно расположенные подушечки, нагретые до 35ºC, имитирующие человеческую кожу.Однако дальнейшие тесты показали, что рой из 200 кусачих также был разборчив.Ароматы шести добровольцев, спящих в окружающих одноместных палатках, поступали на прокладки в течение шести ночей подряд. Люди, которые были более привлекательны для надоедливых насекомых, постоянно выделяли больше карбоновых кислот, вырабатываемых кожными микробами.Один доброволец, у которого был совершенно другой запах, постоянно привлекал очень мало комаров. Этот человек выделил в три раза больше эвкалипта, который описывает растительное соединение, содержащееся в маслах, травах и специях.Ранее МедикФорум писал о пользе обезжиренного молока.

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