Врач Захарова: стакан обезжиренного молока снижает артериальное давление на треть

«Молочные продукты содержат определенный тип белка, называемый биоактивными пептидами, который, как было показано, оказывает положительное влияние на контроль крови. Эти пептиды предположительно обладают ингибирующими свойствами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые могут расслаблять стенки ваших кровеносных сосудов и снижать кровяное давление», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Исследование показало, что употребление стакана обезжиренного молока в день может снизить кровяное давление на треть".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является предвестником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Поэтому важно контролировать свое чтение, и один удивительный напиток обещает принести результаты.В то время как молоко уже давно подвергается критике за его связь с высоким уровнем холестерина, потому что большая часть содержащегося в нем жира является насыщенной, обезжиренное молоко может иметь некоторые хитрости.Еще одна причина, по которой обезжиренное молоко может снизить высокое кровяное давление связана с содержащимися в нем основными питательными веществами, включая кальций, калий и магний.играют роль в контроле артериального давления, поскольку они могут помочь кровеносным сосудам сжаться и расслабиться, когда это необходимо. Магний может помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток, что приведет к снижению уровня артериального давления.Степень, в которой обезжиренное молоко может снизить высокое кровяное давление, будет зависеть от множества факторов, включая тяжесть гипертонии и общую диету и образ жизни человека.Ранее МедикФорум писал о нескольких способов снизить давление.

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