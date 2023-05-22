Эксперт Николаев: люди с лишним весом и высоким давлением подвержены диабету
По словам руководителя Фонда борьбы с диабетом Тимура Николаева, одним из главных факторов риска этого заболевания является наследственность.
Николаев рассказал в интервью, что о подверженности диабету можно судить по наличию близких родственников-диабетиков.
«Вероятность заболеть выше, если диабет есть у родственников первой линии (родители, братья, сестры)».
Беседуя с «Лентой.ру», Тимур Николаев добавил, что женщины рискуют заболеть диабетом, если во время беременности у них возникал гестационный диабет. Кроме того, опасному заболеванию подвержены люди с лишним весом и высоким давлением. Говоря об этом, специалист назвал те факторы, которые серьезно увеличивают вероятность появления диабета.
- Малоподвижность.
- Хронический стресс, депрессия.
- Высокое артериальное давление
- Повышенный уровень холестерина в крови.
- Заболевания поджелудочной железы.
- Злоупотребление алкоголем и курение
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Тимур Николаев
Здоровье
основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом
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