Эксперт Николаев: люди с лишним весом и высоким давлением подвержены диабету

«Вероятность заболеть выше, если диабет есть у родственников первой линии (родители, братья, сестры)».

Малоподвижность.

Хронический стресс, депрессия.

Высокое артериальное давление

Повышенный уровень холестерина в крови.

Заболевания поджелудочной железы.

Злоупотребление алкоголем и курение

Николаев рассказал в интервью, что о подверженности диабету можно судить по наличию близких родственников-диабетиков.Беседуя с «Лентой.ру», Тимур Николаев добавил , что женщины рискуют заболеть диабетом, если во время беременности у них возникал гестационный диабет. Кроме того, опасному заболеванию подвержены люди с лишним весом и высоким давлением. Говоря об этом, специалист назвал те факторы, которые серьезно увеличивают вероятность появления диабета.Тимур Николаев порекомендовал взрослым людям регулярно проверяться на возможное наличие диабета. На начальном этапе его легко упустить, ведь недуг длительное время развивается без специфических симптомов. Между тем, невыявленный диабет разрушительно влияет на организм – характерный для него высокий уровень сахара в крови провоцирует осложнения сердечно-сосудистого свойства, повреждение нервов, почек, органов зрения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут сделать голос охрипшим.

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