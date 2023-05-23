Терапевт Никитина: вот несколько серьезных причин не брать смартфон в туалет

Беря смартфон с собою в туалет, мы подвергаем здоровье большому риску. С телефоном в руках человек проводит там больше времени и в большей мере подвергается воздействию патогенных микробов, предупредила врач-терапевт Никитина в беседе с «МедикФорум».По словам врача, в туалете повсюду обитают микробы, будь то сиденье унитаза, рулон бумаги или даже дверная ручка. Если в туалет берется смартфон, с большой вероятностью обитающие там микробы окажутся на его поверхности. Учитывая, что затем смартфон будет находиться рядом с лицом и ртом, человек рискует заполучить диарею, кишечные заболевания, инфекции мочевыводящих путей и другие инфекции.Мобильный телефон, побывавший в туалете, становится переносчиком микробов, которые способны передаваться другим людям дома или на работе.Врач констатировала: не следует сидеть на унитазе более 10 минут, это вредно для кишечника. С мобильным телефоном это время может увеличиться до 20, а то и 30 минут, что провоцирует нарушения в работе пищеварительного тракта.Длительное пребывание в туалете приучает организм к продолжительному опорожнению, и при изменении этого условия может возникнуть запор.При длительном сидении в туалете увеличивается нагрузка, которую испытывают вены в ректальной области. Они подвергаются воспалению, ведущему к геморрою.Еще одна серьезная причин не брать смартфон в туалет – его использование увеличивает стресс, препятствует расслаблению организма. По словам врача, время, проводимое в туалете, является одним из немногих моментов, когда человек может побыть один и отдохнуть. Взятый с собой смартфон не позволяет сделать перерыв для мозга. Он постоянно потребляет информацию, и это может способствовать как стрессу, так и его усилению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что указывает на наличие синдрома раздраженного кишечника.

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