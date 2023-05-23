Как понять, что имеется синдром раздраженного кишечника? Объясняет врач

«Чтобы облегчить симптомы СРК, необходимо контролировать потребление сахара, не пропускать приемы пищи, есть медленно, ограничивать употребление алкоголя, избегать газированных напитков и пить достаточно жидкости» - объяснила гастроэнтеролог Лилия Козловская.

Врач Козловская сообщила, что синдром раздраженного кишечника является распространенным нарушением в работе пищеварительной системы. Нередко это то, с чем человек живет всю жизнь. СРК иногда называют нервной толстой кишкой. Его острые симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, совмещаясь с периодами ремиссии.Медик заметила, что СРК чаще поражает женщин, и от него пока не существует лекарств. В качестве способов контролировать кишечник предлагается соблюдение определенного рациона, изменение образа жизни.Как же понять, что имеется синдром раздраженного кишечника?Одним из признаков синдрома раздраженного кишечника является изменение или нарушение функции кишечника. В результате периодически возникают боли в животе, появляются то диарея, то запор.Человек с СРК может испытывать спазмы в животе, а также ощущение, что кишечник не опустошается должным образом после дефекации. Помимо того, может происходить выделение слизи из прямой кишки, вздутие живота.Еще одним показателем того, что у человека имеется синдром раздраженного кишечника, являются периоды с симптомами, которые обостряются или ухудшаются. Такое ухудшение, например, может происходить после употребления определенных пищевых продуктов: молока или каких-то овощейРанее портал MedikForum.ru писал о том, что ферментированные продукты могут снизить риск развития рака.

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