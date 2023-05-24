Уролог Гасанов: ваша моча должна быть такого цвета

"Не только кровь, но и моча могут дать информацию о недостатках здоровья. Зачастую именно цвет позволяет сделать выводы о возможном заболевании"., - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Слишком много воды разбавляет мочу

Светло-желтая моча самая полезная

Янтарная моча: вы слишком мало пьете?

В случае кофейно-коричневого или оранжевого тона лучше обратиться к врачу

Время взглянуть на цветовую шкалу.Ваша моча похожа на кристально чистую водопроводную воду? Это может быть признаком того, что вы пьете больше воды, чем рекомендуется. Ведь не только недостаток воды, но и ее избыток может привести к проблемам со здоровьем.Когда в организм поступает слишком много воды, уровень электролитов в организме снижается. В худшем случае есть риск водной интоксикации, при которой вода может попасть даже в легкие. Но не волнуйтесь, если вы один раз заметили кристально чистую мочу, обычно опасности нет. Достаточно снизить суточное потребление жидкости до рекомендуемого уровня.Рекомендуемое количество воды зависит от количества потребляемых калорий в день. Формула проста: при 2500 калориях взрослому человеку рекомендуется выпивать около 2,5 литров воды в день.Если моча светло-желтого цвета, этот цвет обычно указывает на полную гидратацию и отсутствие других симптомов заболевания. Посещение врача целесообразно, если вы страдаете от других заболеваний.Минералы, такие как магний или кальций, а также химические вещества становятся более концентрированными в моче при недостатке жидкости, и поэтому их легче увидеть. Может помочь достаточное потребление жидкости, особенно воды. Обычно это очень быстро меняет цвет с янтарного на успокаивающий светло-желтый.Кофейно-коричневая или темно-оранжевая моча указывает на тяжелое обезвоживание. Этот недостаток воды может быть вызван расстройством желудка с рвотой, диареей или лихорадкой. Однако также возможно, что вы слишком мало пьете в течение длительного времени.Если цвет вашей мочи не меняется в течение короткого периода времени, рекомендуется обратиться к врачу. Причиной темной мочи также может быть заболевание печени или почек.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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