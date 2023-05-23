Признаки повышенного холестерина можно почувствовать ночью в пальцах ног - кардиолог Варфоломеев

«Жгучие боли в пальцах ног и ступнях, особенно ночью, могут быть предупреждающим признаком высокого уровня холестерина. Эта боль может указывать на атеросклероз, накопление бляшек, которые образуются в ваших кровеносных сосудах, препятствуя свободному течению крови. В отличие от боли от повседневного износа, этот предупредительный сигнал о высоком уровне холестерина, обнаруженный в ногах, будет гореть или болеть, пока вы отдыхаете в постели. Это признак того, что ваши конечности не получают достаточно богатой кислородом крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Постоянная боль

Язвы

Гангрена на ногах.

Симптомы высокого уровня холестерина могут появиться на ногах.Всем, кто испытывает такие симптомы, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу за немедленным анализом уровня холестерина в крови. Со временем, если его не лечить, слишком высокий уровень холестерина может привести к заболеванию периферических артерий (ЗПА).Вхудшем случае ЗПА может быть «опасной для жизни». ЗПА обычно поражает ноги — это часто может привести к боли в ногах при ходьбе и, в тяжелых случаях, к гангрене и даже к ампутации.«Судорожная боль» во время упражнений может быть показателем ЗПА, в дополнение к:Любого человека с такими симптомами следует направить к специалисту по сосудистым заболеваниям у своего лечащего врача.Кровоток также можно проверить с помощью доплеровского теста. Доплеровский тест используется для сравнения артериального давления на лодыжке по отношению к артериальному давлению на руке.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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