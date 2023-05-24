Инфекционист Неронов: энцефалит меняет поведение и характер человека

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головная боль

Инфекция, которой можно заразиться после укуса клеща, повышает для человека риск психологических изменений, комы и летального исхода, заявил врач Владимир Неронов.

Инфекционист Неронов предупредил россиян в интервью о тех тяжелых последствиях, которые можно наблюдать у людей после перенесенного энцефалита. По словам медика, эта болезнь сопряжена с сильным и потенциально опасным воспалением головного мозга.

Психиатр рассказал о причинах энцефалита:

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«Инфекции, провоцирующие развитие болезни, могут быть специфическими (клещевой вирусный энцефалит) и неспецифическими (осложнения после гриппа, краснухи, кори, паротита)».

Также врач перечислил симптомы, которые могут возникать при энцефалите.
  • Сильная головная боли.
  • Тошнота и рвота.
  • Ощущение слабости.
  • Светобоязнь.
«Могут быть различные формы нарушения сознания вплоть до коматозного состояния», - уточнил Владимир Неронов, беседуя с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнул: энцефалит нужно начинать лечить как можно раньше, иначе заболевшие рискуют столкнуться с опасными осложнениями в работе головного мозга. Например, у них возможны проблемы с памятью, эпилепсия, ведущие к инсульту нарушения, изменения в поведении и характере.

Лишний вес меняет характер


«У человека, перенесшего энцефалит, могут измениться поведение и характер, так как заболевание накладывает серьезный отпечаток на эмоциональное и психологическое состояние», - сообщил врач.

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Владимир Неронов
Владимир Неронов
Здоровье
инфекционист, доктор медицинских наук
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Теги : энцефалит, признаки заболевания, Владимир Неронов