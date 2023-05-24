Инфекционист Неронов: энцефалит меняет поведение и характер человека

«Инфекции, провоцирующие развитие болезни, могут быть специфическими (клещевой вирусный энцефалит) и неспецифическими (осложнения после гриппа, краснухи, кори, паротита)».

Сильная головная боли.

Тошнота и рвота.

Ощущение слабости.

Светобоязнь.

«Могут быть различные формы нарушения сознания вплоть до коматозного состояния», - уточнил Владимир Неронов, беседуя с «Лентой.ру».

«У человека, перенесшего энцефалит, могут измениться поведение и характер, так как заболевание накладывает серьезный отпечаток на эмоциональное и психологическое состояние», - сообщил врач.

Инфекционист Неронов предупредил россиян в интервью о тех тяжелых последствиях, которые можно наблюдать у людей после перенесенного энцефалита. По словам медика, эта болезнь сопряжена с сильным и потенциально опасным воспалением головного мозга.Психиатр рассказал о причинах энцефалита:Также врач перечислил симптомы, которые могут возникать при энцефалите.Специалист подчеркнул: энцефалит нужно начинать лечить как можно раньше, иначе заболевшие рискуют столкнуться с опасными осложнениями в работе головного мозга. Например, у них возможны проблемы с памятью, эпилепсия, ведущие к инсульту нарушения, изменения в поведении и характере.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление воды ускоряет жиросжигание в организме.

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