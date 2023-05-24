Диетолог Соломатина: вода и клетчатка ускоряют процессы обмена веществ и жиросжигания

«Вода к тому же понижает аппетит», - добавила диетолог.

«Если у нас мало полезных пищевых волокон в рационе, то как бы мы ни убирали общую калорийность, обменные процессы у нас будут происходить медленнее, а жира накапливаться будет значительно больше», - сказала Елена Соломатина в интервью «Москве 24».

По словам диетолога Соломатиной, при отсутствии противопоказаний воду следует употреблять в количестве 30 г. влаги на килограмм массы тела. Это способствует ускорению обмена веществ, более активному жиросжиганию.Еще одним важным для ускорения обменных процессов ингредиентом является клетчатка. Переваривание клетчатки является весьма энергоемким занятием для организма, но ее главный плюс – быть кормом для кишечного микробиома. Поглощая клетчатку, активно развиваются хорошие бактерии, что очень важно для регуляции обменных функций. При недостаточном потреблении клетчатки обмен веществ может замедляться, предупредила диетолог.Что является хорошим источником клетчатки: цельнозерновые крупы, овощи, зелень.Также диетолог назвала полезными для ускорения обмена веществ и жиросжигания пряные, содержащие жгучие компоненты продукты в виде чеснока, перца, имбиря, хрена. Их поедание стимулирует процессы кровообращение, что в свою очередь подстегивает обменные, жиросжигающие функции.Помимо этого, ускорят процессы обмена веществ и жиросжигания могут цитрусовые – в первую очередь, грейпфрут.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые препятствуют похудению и должны исключаться из рациона людей, пытающихся сбросить лишний вес.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.