Диетолог Соломатина: вода и клетчатка ускоряют процессы обмена веществ и жиросжигания
Диетолог Елена Соломатина: благодаря ежедневному приему воды в организме могут активизировать «все процессы».
По словам диетолога Соломатиной, при отсутствии противопоказаний воду следует употреблять в количестве 30 г. влаги на килограмм массы тела. Это способствует ускорению обмена веществ, более активному жиросжиганию.
«Вода к тому же понижает аппетит», - добавила диетолог.
Еще одним важным для ускорения обменных процессов ингредиентом является клетчатка. Переваривание клетчатки является весьма энергоемким занятием для организма, но ее главный плюс – быть кормом для кишечного микробиома. Поглощая клетчатку, активно развиваются хорошие бактерии, что очень важно для регуляции обменных функций. При недостаточном потреблении клетчатки обмен веществ может замедляться, предупредила диетолог.
«Если у нас мало полезных пищевых волокон в рационе, то как бы мы ни убирали общую калорийность, обменные процессы у нас будут происходить медленнее, а жира накапливаться будет значительно больше», - сказала Елена Соломатина в интервью «Москве 24».
Что является хорошим источником клетчатки: цельнозерновые крупы, овощи, зелень.
Также диетолог назвала полезными для ускорения обмена веществ и жиросжигания пряные, содержащие жгучие компоненты продукты в виде чеснока, перца, имбиря, хрена. Их поедание стимулирует процессы кровообращение, что в свою очередь подстегивает обменные, жиросжигающие функции.
Помимо этого, ускорят процессы обмена веществ и жиросжигания могут цитрусовые – в первую очередь, грейпфрут.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые препятствуют похудению и должны исключаться из рациона людей, пытающихся сбросить лишний вес.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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