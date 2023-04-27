Врач Неронов: признаком отравления мясом может быть повышенная температура

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шашлык перед пригтовлением

Гастроэнтеролог Владимир Неронов: возникающий после еды жар вместе с другими неблагополучными признаками, может говорить об отравлении мясом.

Врач- гастроэнтеролог предупредил, что некачественное мясо может оказаться источником токсинов и бактерий, способных вызвать пищевое отравление. Одним из его показательных признаков является повышенная температура тела, сообщил Неронов.

«Признаки токсикоинфекции – рвота, боли в животе, повышение температуры тела – чаще всего возникают спустя несколько часов после приема пищи», - сказал специалист в комментарии «Газете.Ru».

Врач Неронов добавил, что в некоторых случаях отравления некачественным продуктом продолжительность инкубационного периода может затянуться, составить несколько дней.

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Уменьшить вероятность отравления мясом можно с помощью его тщательного приготовления. Термическая обработка продукта должна составлять не меньше 20 минут, а будучи приготовленным он не должен долго храниться в условиях тепла.

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Владимир Неронов
Владимир Неронов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : мясо, признаки отравления, Владимир Неронов