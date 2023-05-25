Кардиолог Колиев: боль в челюсти и плече относится к нетипичным признакам инфаркта

«Упорные, волнообразные, кинжалоподобные в загрудинной области, реже – в области сердца и левой половине грудной клетки», - рассказал о них кардиолог РИАМО.

возникает страх смерти,

усиливается тревога, эмоциональное возбуждение,

человек стонет, кричит.

«Нетипичная боль: левая челюсть, зубы, боль в руке, плечевом суставе, боль в верхней части спины, головная. Сопровождается выраженной слабостью, холодным липким потом, бледностью, чувством страха, одышкой», - уточнил специалист.

В интервью кардиолога Колиева прозвучало напоминание, что инфаркт чаще всего проявляется сильными болями, возникающими в грудине. Такие боли врач назвал наиболее типичными признаками сердечного приступа.Помимо этого, в обстоятельствах инфаркта может снижаться артериальное давление, а сердцебиение становится учащенным. Можно заметить и то, что человек бледнеет, его губы синеют, кожа покрывается холодным липким потом, частота дыхания возрастает.Дополняют картину сердечного приступа эмоции:В то же время кардиолог Колиев обратил внимание на то, что инфаркту бывают присущи нетипичные признаки.Также признаком инфаркта может быть обморочное состояние.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут вызывать чувство кома в горле.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.