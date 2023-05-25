Кардиолог Колиев: боль в челюсти и плече относится к нетипичным признакам инфаркта

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сердечный приступ

Врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о нетипичных болевых ощущениях, возникающих при инфаркте.

В интервью кардиолога Колиева прозвучало напоминание, что инфаркт чаще всего проявляется сильными болями, возникающими в грудине. Такие боли врач назвал наиболее типичными признаками сердечного приступа.

«Упорные, волнообразные, кинжалоподобные в загрудинной области, реже – в области сердца и левой половине грудной клетки», - рассказал о них кардиолог РИАМО.

Помимо этого, в обстоятельствах инфаркта может снижаться артериальное давление, а сердцебиение становится учащенным. Можно заметить и то, что человек бледнеет, его губы синеют, кожа покрывается холодным липким потом, частота дыхания возрастает.

Дополняют картину сердечного приступа эмоции:
  • возникает страх смерти,
  • усиливается тревога, эмоциональное возбуждение,
  • человек стонет, кричит.
В то же время кардиолог Колиев обратил внимание на то, что инфаркту бывают присущи нетипичные признаки.

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«Нетипичная боль: левая челюсть, зубы, боль в руке, плечевом суставе, боль в верхней части спины, головная. Сопровождается выраженной слабостью, холодным липким потом, бледностью, чувством страха, одышкой», - уточнил специалист.

Также признаком инфаркта может быть обморочное состояние.

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Вячеслав Колиев
Вячеслав Колиев
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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