Кардиолог Колиев: боль в челюсти и плече относится к нетипичным признакам инфаркта
Врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о нетипичных болевых ощущениях, возникающих при инфаркте.
В интервью кардиолога Колиева прозвучало напоминание, что инфаркт чаще всего проявляется сильными болями, возникающими в грудине. Такие боли врач назвал наиболее типичными признаками сердечного приступа.
«Упорные, волнообразные, кинжалоподобные в загрудинной области, реже – в области сердца и левой половине грудной клетки», - рассказал о них кардиолог РИАМО.
Помимо этого, в обстоятельствах инфаркта может снижаться артериальное давление, а сердцебиение становится учащенным. Можно заметить и то, что человек бледнеет, его губы синеют, кожа покрывается холодным липким потом, частота дыхания возрастает.
Дополняют картину сердечного приступа эмоции:
- возникает страх смерти,
- усиливается тревога, эмоциональное возбуждение,
- человек стонет, кричит.
«Нетипичная боль: левая челюсть, зубы, боль в руке, плечевом суставе, боль в верхней части спины, головная. Сопровождается выраженной слабостью, холодным липким потом, бледностью, чувством страха, одышкой», - уточнил специалист.
Также признаком инфаркта может быть обморочное состояние.
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Вячеслав Колиев
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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