Йогурт на миндальном молоке оказался более питательный, чем на коровьем - нутрициолог Строков

«Новое исследование показало, что растительные йогурты в целом содержат меньше общего сахара, меньше натрия и больше клетчатки, чем молочные продукты, но в них меньше белка, кальция и калия, чем в молочных йогуртах. Еда будущего: мясные и молочные альтернативы», - говорит врач-нутрицолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Если станет возможным смешать растительный и молочный йогурт, это позволит добиться желаемого органолептического профиля, потенциально лучшего профиля питания и оказать меньшее воздействие на окружающую среду».

Если посмотреть на общую плотность питательных веществ, сравнивая молочный йогурт с йогуртом на растительной основе, с питательными веществами миндальный йогурт имеет значительно более высокую плотность питательных веществ, чем молочный йогурт и все другие йогурты на растительной основе.Растительные диеты становятся все более популярными, но то, что они основаны на растениях, не означает, что они более питательны.Из 612 проанализированных йогуртов 159 были полножирными, 303 — обезжиренными и обезжиренными, 61 — кокосовым, 44 — миндальными, 30 — кешью и 15 — овсяными. Исследователи использовали индекс NRF, чтобы ранжировать йогурты от самой высокой до самой низкой плотности питательных веществ: миндальный, овсяный, обезжиренный молочный продукт, жирный молочный продукт, кешью и кокосовый орех.Необходимы дальнейшие исследования, основанные на их выводах, которые предлагают способ максимизировать питательные и функциональные характеристики йогурта.Ранее МедикФорум писал о пользе шпината.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.