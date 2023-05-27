Врач Гуреева назвала 5 признаков диабета 2 типа, которые проявляется в проблемах со зрением

«Высокий уровень сахара в крови может вызвать отек хрусталика вашего глаза, что в результате может привести к искажению вашего зрения», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Диабет может вызвать помутнение зрения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

«Эти мушки часто могут быть симптомом более серьезного заболевания глаз, связанного с диабетом, такого как диабетическая ретинопатия».





Волнистое зрение

Потеря цветового зрения

Потеря зрения

Затуманенное зрение

"Поплавки"

Таким образом, если вы начинаете замечать «волнообразное» зрение, это может быть признаком того, что у вас развился диабет 2 типа. Еще одним потенциальным признаком заболевания являетсяВ краткосрочной перспективе жидкость может попасть в глаз и выйти из него из-за высокого уровня сахара в крови, вызывая отек хрусталика (отсюда нечеткое зрение). Что касается долговременной расплывчатости, неконтролируемый диабет может привести к повреждению мелких кровеносных сосудов в глазах.В результате поражается сетчатка, что приводит к нечеткому зрению. Кроме того, следите за появлением мушек в глазах, которые выглядят как «белые или полупрозрачные блокираторы зрения, которые появляются и исчезают, а также перемещаются в пределах вашего поля зрения.Обратитесь за медицинской помощью, если вы заметите, что вы испытываете изменения в цветах, которые вы можете видеть. Известно, что потеря цветового зрения влияет на зрение людей с диабетом.«Особенно известно, что он влияет на сине-желтое цветовое зрение и ухудшается с тяжестью других связанных с диабетом заболеваний глаз, таких как диабетическая ретинопатия».Любая потеря зрения, как правило, должна быть проверена, поскольку неконтролируемый диабет со временем может привести к диабетической ретинопатии, которая может привести к необратимой потере зрения.Ранее МедикФорум писал об опасности синдрома ночной еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.