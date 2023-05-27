Медик назвал 6 ошибок, которые вы совершаете при чистке зубов

«Равномерное распределение двух минут между верхними и нижними зубами, а также сосредоточение внимания на передних, задних и жевательных поверхностях обеспечивает комплексную чистку», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Язык — это убежище для бактерий, частиц пищи и мертвых клеток, что делает его потенциальной питательной средой для неприятного запаха изо рта и проблем со здоровьем полости рта».

"Вы должны изменить схему, по которой вы чистите зубы. Иначе вы могли бы снова и снова пропускать одни и те же пятна".

Будь то количество времени, которое вы посвящаете чистке зубов, или то, как вы обращаетесь с зубной щеткой, какую оплошность вы совершаете в отношении здоровья полости рта?Когда вы чистите зубы в течение как минимум двух минут два раза в день, вам нужно убедиться, что вы чистите язык.Когда вы энергично чистите зубы или применяете чрезмерную силу, это может привести к повреждению десен и зубной эмали.Эмаль — это защитный внешний слой ваших зубов, и если она стирается, это может привести к повышенной чувствительности зубов, кариесу и повышенному риску кариеса.Агрессивная чистка зубов также может раздражать и повреждать десны, что приводит к их рецессии, чувствительности десен и даже заболеваниям десен. Лучший метод - использовать «мягкие круговые движения зубной щеткой с мягкой щетиной.Еще одна оплошность — это недостаточно частая смена зубной щетки (или головки зубной щетки, если она электрическая).Ранее МедикФорум писал об опасности синдрома ночной еды.

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