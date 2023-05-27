Медик назвал 6 ошибок, которые вы совершаете при чистке зубов

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Медик назвал 6 ошибок, которые вы совершаете при чистке зубов


Врач указал на шесть распространенных ошибок, которые вы можете совершить, когда дело доходит до чистки зубов: от того, что вы недостаточно долго чистите зубы, до неправильной техники чистки зубов.


Будь то количество времени, которое вы посвящаете чистке зубов, или то, как вы обращаетесь с зубной щеткой, какую оплошность вы совершаете в отношении здоровья полости рта?

«Равномерное распределение двух минут между верхними и нижними зубами, а также сосредоточение внимания на передних, задних и жевательных поверхностях обеспечивает комплексную чистку», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Избегание языка

Когда вы чистите зубы в течение как минимум двух минут два раза в день, вам нужно убедиться, что вы чистите язык.

«Язык — это убежище для бактерий, частиц пищи и мертвых клеток, что делает его потенциальной питательной средой для неприятного запаха изо рта и проблем со здоровьем полости рта».


Слишком сильное расчесывание

Когда вы энергично чистите зубы или применяете чрезмерную силу, это может привести к повреждению десен и зубной эмали.


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Эмаль — это защитный внешний слой ваших зубов, и если она стирается, это может привести к повышенной чувствительности зубов, кариесу и повышенному риску кариеса.

Агрессивная чистка зубов также может раздражать и повреждать десны, что приводит к их рецессии, чувствительности десен и даже заболеваниям десен. Лучший метод - использовать «мягкие круговые движения зубной щеткой с мягкой щетиной.

Не меняете зубную щетку

Еще одна оплошность — это недостаточно частая смена зубной щетки (или головки зубной щетки, если она электрическая).


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Техника кисти

"Вы должны изменить схему, по которой вы чистите зубы. Иначе вы могли бы снова и снова пропускать одни и те же пятна".



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