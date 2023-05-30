6 признаков того, что у вас артрит коленного сустава - врач Андреева

Симптомы артрита колена

"Сустав может ощущаться тугоподвижным и опухшим, что затрудняет сгибание и разгибание колена. Любая болезненная припухлость, вероятно, ухудшится первым делом утром или после периода сидения или отдыха. Даже активная деятельность может спровоцировать приступ боли, или коленный сустав может скрипеть, щелкать, щелкать или издавать скрежещущие звуки. Боль также может вызывать ощущение слабости или искривления в колене, если у вас артрит".

Жесткое колено

Опухшее колено

Болезненное колено

"Скрипучее" колено

Трудности в сгибание колена

Боль в суставах при перемене погоды.

Хотя артрит может поражать любой сустав, печально известно, что он поражает коленный сустав, что может привести к «серьезной инвалидности». Остеоартрит, ревматоидный артрит и посттравматический артрит могут поражать колено.По мере того как хрящ в коленном суставе постепенно изнашивается, хрящ становится изношенным и грубым. Следовательно, защитное пространство между костями вокруг колена уменьшается, что приводит к трению кости о кость, что приводит к болезненным костным шпорам.Что касается ревматоидного артрита, то поражаются обе стороны тела, а это означает, что оба коленных сустава опухают, что приводит к боли и скованности в коленях.Аутоиммунное заболевание вызвано тем, что иммунная система атакует собственные ткани организма.Даже разрывы мениска и травмы связок могут привести к нестабильности колена и артриту в более позднем возрасте.Независимо от типа артрита, существуют определенные признаки артрита коленного сустава.Ранее МедикФорум писал о вредных и полезных видах красного мяса.

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