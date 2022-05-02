Остеоартроз коленного сустава: эксперты назвали признаки "начинающейся инвалидности"

«Это гладкое, скользкое вещество, которое защищает и смягчает кости, когда вы сгибаете и выпрямляете колено», — отметили эксперты.

«Остеоартрит обычно развивается медленно, и боль, которую он вызывает, со временем усиливается», — добавили эксперты.

Скованность и опухание сустава, что затрудняет сгибание и разгибание колена

Боль и отек, которые усиливаются утром или после сидения или отдыха

Боль при активной деятельности

Блокировка или заедание колена во время движения

Колено скрипит, щелкает, щелкает или издает скрежещущие звуки

Сгибание в колене

Усиление боли в суставах при перемене погоды