Остеоартроз коленного сустава: эксперты назвали признаки "начинающейся инвалидности"
Колено состоит из нижнего конца бедренной кости, верхнего конца большеберцовой кости (голени) и надколенника (надколенника). В месте соединения этих костей находится суставной хрящ.
Эксперты Американской академии хирургов-ортопедов рассказали, что такое суставной хрящ.
«Это гладкое, скользкое вещество, которое защищает и смягчает кости, когда вы сгибаете и выпрямляете колено», — отметили эксперты.
У людей с остеоартритом суставной хрящ постепенно изнашивается. Во время этого процесса разрушения оставшийся суставной хрящ становится изношенным и шероховатым, что приводит к уменьшению защитного пространства между костями. В конце концов, кость будет тереться о кость, и появятся болезненные костные шпоры.
«Остеоартрит обычно развивается медленно, и боль, которую он вызывает, со временем усиливается», — добавили эксперты.
Если вы замечаете боль в колене, что можно сделать, чтобы замедлить дегенеративный процесс?
Во-первых, распознайте признаки «серьезной инвалидности», которые могут включать:
- Скованность и опухание сустава, что затрудняет сгибание и разгибание колена
- Боль и отек, которые усиливаются утром или после сидения или отдыха
- Боль при активной деятельности
- Блокировка или заедание колена во время движения
- Колено скрипит, щелкает, щелкает или издает скрежещущие звуки
- Сгибание в колене
- Усиление боли в суставах при перемене погоды
Чтобы защитить коленный сустав, рекомендуется переключиться с занятий с высокой нагрузкой, таких как бег трусцой, на занятия с меньшей нагрузкой, такие как плавание или езда на велосипеде.
Занятия с меньшей нагрузкой оказывают меньшую нагрузку на коленный сустав, чем бег трусцой или теннис. Если у вас в настоящее время избыточный вес, похудение будет полезным, поскольку на коленный сустав будет оказываться меньшее давление.
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American Academy of Orthopaedic Surgeons
Здоровье
Американская академия хирургов-ортопедов является ортопедической организацией. Основанная в Северо-Западном университете в 1933 году, по состоянию на 2015 год AAOS выросла до 39 000 человек.
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