Вот что произойдет с вашим телом, если вы бросите курить

Организм очищается очень быстро

"Всего через восемь часов в тело стало поступать гораздо больше кислорода. Уже через день или два многие люди снова почувствовали улучшение запаха и вкуса", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Может случиться так, что у вас будет более сильный кашель, чем раньше. Это потому, что легкие начинают очищаться».

Каждый второй курильщик умирает из-за своей табачной зависимости. Около 50 процентов даже в возрасте до 70 лет. Обычно последствия курения проявляяютсяЧерез две недели функция легких значительно улучшается, что часто заметно во время занятий спортом. Многие чувствуют себя в такой же хорошей форме как и некурящие.Эта "уборка" занимает около месяца. Через месяц ваша иммунная система также значительно укрепится, утверждает Захарова.После трех месяцев воздержания вы можете рассчитывать наКурильщики испытывают никотиновую абстиненцию ночью. От этого они могут просыпаться или спать беспокойно.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают рак.

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