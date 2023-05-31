Врач Захарова: хронотип показывает, когда вы особенно продуктивны - Медведь, Лев, Волк или Дельфин
Некоторые люди энергичны по утрам и лучше всего проявляют себя в это время дня, в то время как другие действительно не начинают работать до позднего вечера. Причина этого может быть связана не столько с характером, сколько с индивидуальным типом сна.
Можете ли вы встать утром и сразу же приступить к работе, или вы обнаруживаете, что процветаете днем или даже вечером? Вероятно, это связано с циклом сна-бодрствования. Это определяет, когда вы устаете и когда бодрствуете. За это отвечают различные гормоны.
Хронотипы сна
Различные типы ритмов сна и бодрствования называются хронотипами.
"Эта классификация предназначена для того, чтобы помочь вам понять, как работает ваш хронотип и как лучше адаптировать свои биологические часы к повседневной жизни", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
"Медведь"
Люди, принадлежащие к этому хронотипу, как и животные, любят много спать и обычно имеют крепкий сон. Они основывают свой распорядок дня на солнце, поэтому медвежьим типам трудно начинать утром, особенно зимой. Продуктивная фаза у людей хронотипа "Медведь" начинается ранним утром.
"Лев"
Лев обычно является наиболее успешным хронотипом и типичным жаворонком.
Поскольку рано вставать неоткуда, львы любят рано ложиться спать. Социальная жизнь иногда страдает от их идеального ритма сна и бодрствования: длительные вечеринки с этим хронотипом невозможны.
"Волк"
"Волка" часто сравнивают с хронотипом, которого мы раньше знали как сову. Этот хронотип достигает своего пика только после захода солнца; только тогда он станет действительно активным.
"Так что не будьте слишком строги к себе, если лучшие идеи не приходят вам в голову до поздней ночи".
Многие люди, принадлежащие к этому хронотипу, рано или поздно пробуют работу, где они могут сами определять свое рабочее время.
"Дельфин"
Группу людей, принадлежащих к хронотипу "Дельфин" называет проблемно спящими. Они часто спят очень чутко и иногда даже просыпаются несколько раз за ночь. После того, как они встали с постели, дельфины все еще очень энергичны, хотя они постоянно слегка устают в течение дня.
"Как и волки, они могут лучше всего сосредоточиться ближе к вечеру, а затем проработать свой список дел".
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