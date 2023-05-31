Врач Захарова: хронотип показывает, когда вы особенно продуктивны - Медведь, Лев, Волк или Дельфин

Хронотипы сна

"Эта классификация предназначена для того, чтобы помочь вам понять, как работает ваш хронотип и как лучше адаптировать свои биологические часы к повседневной жизни", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Медведь"

"Лев"

"Волк"

"Так что не будьте слишком строги к себе, если лучшие идеи не приходят вам в голову до поздней ночи".

"Дельфин"

"Как и волки, они могут лучше всего сосредоточиться ближе к вечеру, а затем проработать свой список дел".

Можете ли вы встать утром и сразу же приступить к работе, или вы обнаруживаете, что процветаете днем или даже вечером? Вероятно, это связано с циклом сна-бодрствования. Это определяет, когда вы устаете и когда бодрствуете. За это отвечают различные гормоны.Различные типы ритмов сна и бодрствования называются хронотипами.Люди, принадлежащие к этому хронотипу, как и животные, любят много спать и обычно имеют крепкий сон. Они основывают свой распорядок дня на солнце, поэтому медвежьим типам трудно начинать утром, особенно зимой. Продуктивная фаза у людей хронотипа "Медведь" начинается ранним утром.Лев обычно является наиболее успешным хронотипом и типичным жаворонком.Поскольку рано вставать неоткуда, львы любят рано ложиться спать. Социальная жизнь иногда страдает от их идеального ритма сна и бодрствования: длительные вечеринки с этим хронотипом невозможны."Волка" часто сравнивают с хронотипом, которого мы раньше знали как сову. Этот хронотип достигает своего пика только после захода солнца; только тогда он станет действительно активным.Многие люди, принадлежащие к этому хронотипу, рано или поздно пробуют работу, где они могут сами определять свое рабочее время.Группу людей, принадлежащих к хронотипу "Дельфин" называет проблемно спящими. Они часто спят очень чутко и иногда даже просыпаются несколько раз за ночь. После того, как они встали с постели, дельфины все еще очень энергичны, хотя они постоянно слегка устают в течение дня.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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