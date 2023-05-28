Уролог Башкатов: усталость и потеря аппетита могут быть симптомами рака почки
Рак почки часто остается незамеченным.
Уролог Вадим Башкатов напомнил в беседе с «МедикФорум», что рак почки является одним из самых «скрытных» онкологических заболеваний – в половине случаев он не проявляет никаких симптомов, пока не достигнет поздней стадии. Говоря о признаках, которые могут указывать на болезнь, Башкатов посоветовал обращать пристальное внимание на следующие изменения в работе организма.
Кровь в моче. Нужно всегда обращаться к врачу, замечая в моче кровь. Кровотечение при раке почки не бывает постоянным: оно то возникает, то прекращается
Уплотнение в пояснице. Если вы чувствуете припухлость, уплотнение в области почек, не нужно медлить с обращением к врачу, подчеркнул уролог Башкатов.
Также медик указал на существующие неспецифические симптомы рака почки.
- Усталость.
- Потеря веса.
- Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит длительное время.
- Повышение температура и сильное потоотделение.
- Потеря аппетита.
- Плохое самочувствие в целом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом рака может быть изменение цвета кожи
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