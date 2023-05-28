Уролог Башкатов: усталость и потеря аппетита могут быть симптомами рака почки

Усталость.

Потеря веса.

Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит длительное время.

Повышение температура и сильное потоотделение.

Потеря аппетита.

Плохое самочувствие в целом.

Уролог Вадим Башкатов напомнил в беседе с «МедикФорум», что рак почки является одним из самых «скрытных» онкологических заболеваний – в половине случаев он не проявляет никаких симптомов, пока не достигнет поздней стадии. Говоря о признаках, которые могут указывать на болезнь, Башкатов посоветовал обращать пристальное внимание на следующие изменения в работе организма.Нужно всегда обращаться к врачу, замечая в моче кровь. Кровотечение при раке почки не бывает постоянным: оно то возникает, то прекращаетсяЕсли вы чувствуете припухлость, уплотнение в области почек, не нужно медлить с обращением к врачу, подчеркнул уролог Башкатов.Также медик указал на существующие неспецифические симптомы рака почки.Врач перечислил ряд факторов, которые могут увеличить риск возникновения этого заболевания. К ним относятся: высокое кровяное давление, избыточный вес, диабет, семейная история рака почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом рака может быть изменение цвета кожи

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