Уролог Башкатов: усталость и потеря аппетита могут быть симптомами рака почки

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боль в пояснице

Рак почки часто остается незамеченным.

Уролог Вадим Башкатов напомнил в беседе с «МедикФорум», что рак почки является одним из самых «скрытных» онкологических заболеваний – в половине случаев он не проявляет никаких симптомов, пока не достигнет поздней стадии. Говоря о признаках, которые могут указывать на болезнь, Башкатов посоветовал обращать пристальное внимание на следующие изменения в работе организма.

Кровь в моче. Нужно всегда обращаться к врачу, замечая в моче кровь. Кровотечение при раке почки не бывает постоянным: оно то возникает, то прекращается

Уплотнение в пояснице. Если вы чувствуете припухлость, уплотнение в области почек, не нужно медлить с обращением к врачу, подчеркнул уролог Башкатов.

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Также медик указал на существующие неспецифические симптомы рака почки.
  • Усталость.
  • Потеря веса.
  • Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит длительное время.
  • Повышение температура и сильное потоотделение.
  • Потеря аппетита.
  • Плохое самочувствие в целом.
Врач перечислил ряд факторов, которые могут увеличить риск возникновения этого заболевания. К ним относятся: высокое кровяное давление, избыточный вес, диабет, семейная история рака почки.

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