Нутрициолог Строков назвал симптомы дефицита ключевых витаминов и минералов

Нездоровое питание : несбалансированное питание, которое не обеспечивает достаточного количества питательных веществ, необходимых вашему организму, является одной из наиболее распространенных причин дефицита.

: несбалансированное питание, которое не обеспечивает достаточного количества питательных веществ, необходимых вашему организму, является одной из наиболее распространенных причин дефицита. Болезни : заболевания кишечника, такие как болезнь Крона , влияют на способность организма усваивать питательные вещества из пищи.

: заболевания кишечника, такие как болезнь Крона , влияют на способность организма усваивать питательные вещества из пищи. Образ жизни: чрезмерное употребление алкоголя может помешать организму усваивать достаточное количество питательных веществ.





Определите наиболее распространенные виды дефицита питательных веществ

"Симптомы дефицита могут варьироваться от физических изменений до изменений психического состояния и зависят от конкретного питательного вещества, которого вам не хватает", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Опухший или скользкий язык, ломкие или деформированные ногти также являются признаками дефицита железа".

"Недостаток кальция приводит к слабости костей, мышечным спазмам и, в тяжелых случаях, к остеопорозу".

Дефицит железа может привести к анемии. Симптомы включают усталость, слабость и бледный цвет лица.Этот витамин важен для функционирования нервной системы и для производства эритроцитов. Если витамина не хватает, последствиями являются усталость, слабость, проблемы с памятью или даже депрессия. Онемение или покалывание в руках и ногах и нарушение равновесия также являются признаками. Слишком мало витамина D может привести к боли в костях и мышечной слабости и увеличить риск переломов.Он является наиболее распространенным минералом в организме человека и необходим для крепких костей и зубов, а также для правильного функционирования мышц и нервов.участвует в сотнях реакций в организме, включая образование белка, работу мышц и нервов, а также контроль уровня сахара в крови. Недостаток магния проявляется мышечными спазмами, сердечными аритмиями, быстрой утомляемостью или даже депрессией.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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