Витамин B12: признаки в груди, что у вас может быть дефицит
Витамин B12 является частью комплекса витаминов B; группа питательных веществ, которые помогают организму выполнять ряд действий. Витамин B12 необходим организму для создания эритроцитов, поддержания здоровья нервной системы, высвобождения энергии из пищи и использования фолиевой кислоты.
Фолат, как и В12, используется организмом для образования эритроцитов.
Если у человека возникает дефицит B12, это может быть связано с рядом причин. Наиболее распространенной причиной дефицита B12 является пернициозная анемия, состояние, при котором иммунная система атакует клетки желудка. Хотя причина пернициозной анемии еще не известна, ее все же можно лечить с помощью инъекций витамина B.
Что касается диеты, лучшими источниками являются такие продукты, как мясо, молочные продукты и рыба.
Как и другие дефициты, такие как дефицит витамина D, дефицит витамина B12 имеет ряд симптомов.
По данным клиники Майо, кним относятся симптомы, которые влияют на грудную клетку, такие как учащенное сердцебиение.
Другие признаки дефицита B12 могут включать усталость, вялость, одышку, чувство слабости, головные боли, бледность кожи, шум в ушах, потерю аппетита и потерю веса.
Рекомендуется, чтобы человек обратился к врачу общей практики, если он испытывает какие-либо симптомы дефицита витамина B12. Важно это сделать как можно скорее, иначе дефицит витамина B12 может привести к необратимым повреждениям.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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