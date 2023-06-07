Диетолог Пономарева объяснила, полезна ли на самом деле моцарелла

Моцарелла по праву считается полезным сыром. В основном это связано с тем, что мягкий сыр, который традиционно изготавливают из молока буйвола, имеет особенно низкое содержание жира по сравнению с другими видами сыра.





"Моцарелла также богата белком и содержит ряд других полезных питательных веществ", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Только если у вас непереносимость лактозы, вы должны быть осторожны при употреблении моцареллы и сначала попробовать небольшое количество, чтобы увидеть, переносите ли вы сыр.



Пищевая ценность моцареллы с первого взгляда

Что касается содержания жира , моцарелла имеет всего 200 килокалорий на 100 граммов.

, моцарелла имеет всего 200 килокалорий на 100 граммов. В целом сыр практически не содержит углеводов . Таким образом, моцарелла в среднем содержит около двух граммов углеводов на 100 граммов.

. Таким образом, моцарелла в среднем содержит около двух граммов углеводов на 100 граммов. В свою очередь, моцарелла содержит от 20 до 28 граммов белка .

. Моцарелла также содержит ряд витаминов группы В, а также витамин Е, витамин А и кальций.

"Более привычный нам адегейский сыр по своему составу похож на моцареллу и также полезен", - отметила диетолог.

Моцарелла, фета и камамбер содержат всего от 280 до 300 килокалорий и относятся к числу особо низкокалорийных видов сыра. Однако моцарелла не может сравниться по калорийности с творогом (почти 100 килокалорий на 100 граммов).Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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