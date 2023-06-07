Воспаление мозга связано с длительным ковидом - невролог Алехина
Инфекция Covid может привести к затяжным симптомам, которые в настоящее время связаны с продолжающимся воспалением головного мозга.
Совсем недавно исследования с использованием передовой технологии сканирования мозга показали, что длительные пациенты с Covid на самом деле страдают от повышенного воспаления.
«Мы уже знали, что у людей, умерших в разгар тяжелой активной инфекции COVID-19, наблюдается воспаление головного мозга. Что нового в этом исследовании, так это то, что оно показывает, что воспаление долгое время сохраняется в мозгу людей с длительным Covid», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Это казалось верным «даже после появления симптомов активной инфекции COVID-19 от легкой до умеренной».
Предполагалось, что воспаление в головном мозге является критическим шагом в возникновении неврологических и психиатрических симптомов длительного Covid. Поэтому подтверждение этого жизненно важно для разработки методов лечения людей, испытывающих симптомы.
"Более 200 миллионов человек во всем мире могут испытывать затяжные неврологические симптомы инфекции Covid, включая ухудшение памяти и депрессию".
В ходе исследования 20 участников прошли сканирование мозга с помощью специализированной ПЭТ-визуализации, предназначенной для выявления присутствия белка TSPO.
Исследователи отметили, что белок TPSO является мозговым маркером воспаления. Все участники задокументировали острый эпизод Covid, после которого они сообщили о симптомах депрессии, которые продолжались в течение нескольких месяцев.
У большинства участников также наблюдались различные длительные симптомы Covid:
- Усталость
- Мозговой туман.
«Поскольку воспаление может быть реакцией на травму, это также может дать нам представление о механизмах повреждения головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях».
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