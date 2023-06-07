Воспаление мозга связано с длительным ковидом - невролог Алехина

«Мы уже знали, что у людей, умерших в разгар тяжелой активной инфекции COVID-19, наблюдается воспаление головного мозга. Что нового в этом исследовании, так это то, что оно показывает, что воспаление долгое время сохраняется в мозгу людей с длительным Covid», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Более 200 миллионов человек во всем мире могут испытывать затяжные неврологические симптомы инфекции Covid, включая ухудшение памяти и депрессию".

Усталость

Мозговой туман.

«Поскольку воспаление может быть реакцией на травму, это также может дать нам представление о механизмах повреждения головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях».

Совсем недавно исследования с использованием передовой технологии сканирования мозга показали, что длительные пациенты с Covid на самом деле страдают от повышенного воспаления.Это казалось вернымПредполагалось, что воспаление в головном мозге является критическим шагом в возникновении неврологических и психиатрических симптомов длительного Covid. Поэтому подтверждение этого жизненно важно для разработки методов лечения людей, испытывающих симптомы.В ходе исследования 20 участников прошли сканирование мозга с помощью специализированной ПЭТ-визуализации, предназначенной для выявления присутствия белка TSPO.Исследователи отметили, что белок TPSO является мозговым маркером воспаления. Все участники задокументировали острый эпизод Covid, после которого они сообщили о симптомах депрессии, которые продолжались в течение нескольких месяцев.Области мозга, которые больше всего воспалились, связаны с способностью получать удовольствие от вещей, мотивационной энергией и способностью быстро думать и двигаться.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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