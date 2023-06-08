Проктолог Абрицова: слабительные средства могут довести до развития рака

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запор

Врач-проктолог Марьяна Абрицова посоветовала россиянам не принимать слабительные средства без консультаций с медработником.

Запор – распространенная проблема, которую многие решают, покупая в аптеке слабительные препараты. Врач Абрицова заявила в интервью, что это является ошибкой. Принимать подобные средства, исходя из собственных убеждений, а не по назначению врача, – опасно.

«Любой неконтролируемый прием слабительных препаратов чреват последствиями для общего состояния организма, начиная от самочувствия и заканчивая нарушением баланса микрофлоры кишечника», - констатировала специалист.

По словам Абрицовой, препараты на основе касторового масла, сенны и крушины могут помочь с опорожнением кишечника. Но также эти средства вызывают привыкание, из-за чего организм перестает реагировать на привычную дозу средств. В результате для достижения нужного эффекта ее приходится повышать.

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При этом препараты, содержащие сенну и крушину, могут  провоцировать развитие меланоза – патологии, при которой происходит отмирание клеток толстой кишки.

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«В результате у человека повышаются риски развития рака этого органа», - резюмировала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать изменение запаха тела.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марьяна Абрицова
Марьяна Абрицова
Здоровье
хирург-колопроктолог, андидат медицинских наук
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