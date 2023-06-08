Врач дает советы, как предотвратить застой жидкости в ногах в жаркую погоду

«Будьте физически активными ежедневно. Даже простая прогулка улучшает кровообращение и уменьшает накопление жидкости в тканях. Вдобавок это способствует выработке витамина D», - сообщила Кейт Букер.

«Мы можем получать калий из овощей и фруктов, натрий – из морской соли хорошего качества; магний – из зеленых листовых овощей, темного шоколада».

«Имейте в виду, что причинами отека ног могут быть инфекции, тромбы, проблемы с печенью, сердечная недостаточность. Если вы обеспокоены, обсудите его появление с врачом», - резюмировала специалист.

Отекшие и распухшие ступни и лодыжки – минус жаркого лета. Многие люди в такую погоду могут заметить, что в организме застаивается жидкость. Между тем, с летними отеками ног можно успешно бороться – об этом изданию Mirror рассказала врач-диетолог Кейт Букер. Она дала несколько советов, как избавиться от застоя жидкости и опухших ступнях и лодыжках.По словам эксперта, чтобы избежать скопления жидкости в ногах, нужно избегать длительного сидения в течение дня.Людям, чьи лодыжки часто опухают от жары, врач советует ставить ноги на какую-нибудь высокую опору. Когда ступни находятся выше сердца, это позволяет жидкости стекать.Диетолог советует не есть упакованные и обработанные продукты из-за высокого содержания соли. Для приготовления пищи лучше использовать богатую минералами морскую соль.В жаркую погоду нужно сокращать потребление алкоголя и кофеина, способствующих обезвоживанию. Организм должен получать достаточно воды, в противном случае он будет удерживать ее. Кроме того, следует пополнять запасы минералов, покидающих тело с потом.Еще один способ избавится от отекших ног – это массаж, помогающий улучшить кровообращение. Кейт Букер рекомендует делать мягкие, широкие движения по направлению к сердцу.По мнению врача, ношение тесной обуви может увеличить отек ног в жаркую погоду. Время от времени полезно ходить босиком без тесной обуви.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потливость бывает симптомом серьезных нарушений

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