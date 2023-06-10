Кардиолог Варфоломеев назвал плюсы и минусы красного вина

Вино может быть полезным для здоровья при определенных обстоятельствах, особенно при умеренном употреблении. Содержащиеся в нем антиоксиданты и полифенолы могут оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Тем не менее, важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если вы не уверены или у вас есть предыдущие заболевания, вам всегда следует обращаться к врачу за индивидуальной консультацией.





"Наслаждайтесь вином ответственно и убедитесь, что оно является частью общего здорового образа жизни", - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.





Антиоксиданты и полифенолы





Риск рака

"Чрезмерное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития рака, поэтому алкогольные напитки не следует считать защитными от рака".





Риски для здоровья

Одним из основных факторов, влияющих на пользу вина для здоровья, являются содержащиеся в нем антиоксиданты и полифенолы. Красное вино, в частности, богато этими соединениями, которые могут бороться с воспалением и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что ресвератрол, полифенол, содержащийся в вине, снижает уровень холестерина и снижает риск образования тромбов.Однако важно подчеркнуть, что чрезмерное употребление алкоголя может иметь прямо противоположный эффект и привести к серьезным проблемам со здоровьем.Хотя есть некоторые доказательства того, что умеренное употребление вина может снизить риск развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы и толстой кишки, до сих пор нет четких доказательств причинно-следственной связи.В дополнение к потенциальной пользе от употребления вина существуют также риски для здоровья. Алкогольная зависимость, повреждение печени, повышенный риск развития рака (при чрезмерном употреблении) и негативное воздействие на нервную систему — вот некоторые из известных рисков.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.