Врачи объяснили причины повышенной потливости ночью у мужчин и женщин

«Повышенная ночная потливость свидетельствует о неполадках в организме. Если угрожающие состояния, такие как рак и туберкулез, исключены, обследование следует продолжить до нахождения истинной причины», - заявила в беседе с Wday.ru врач-терапевт Александра Мызникова.

«Также к большей потливости склонны курящие люди обоих полов, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез», - объяснила кардиолог Мельникова.

Если потливость ночью так сильна, что заставляет просыпаться, и длится больше недели, нужно обратиться к врачу и выяснить, что могло стать причиной такого изменения в организме. Человеческое тело начинает потеть, когда температура окружающей среды поднимается выше 24 градусов, однако чрезмерное потоотделение должно настораживать.Помимо рака и туберкулеза, опасными причинами повышенной потливости ночью могут быть аутоиммунные, психические заболевания, а также болезни, связанные с нарушениями обмена веществ.По словам кардиолога Елизаветы Мельниковой, очень часто за этим скрываются гормональные изменения, с которыми тесно связана вегетативная нервная система, ответственная за потоотделение. Другая распространенная причина – эндокринные патологии в виде гипертиреоза, инсулинорезистентности, сахарного диабета.Врачи констатируют, что причиной этого состояния обычно бывает стресс, повышающий в мужском организме концентрацию гормона адреналина. Ответной реакцией на повышение адреналина становится учащенное сердцебиение и дыхание, активизирующие выделение пота.Постоянный кислый пот у женщин часто указывает на эндокринные проблемы, нездоровую щитовидную железу. Кроме того, это может быт признаком воспалительных процессов в организме.У мужчин кислый «аромат» пота в большинстве случаев является физиологической нормой. Обычно к его появлению ведут интенсивные физнагрузки.Как у женщин, так и у мужчин кислый пот может возникать при неврозе, вегетососудистой дистонии, гипергидрозе.Терапевт Людмила Лапа заметила в интервью, что появление холодного пота может указывать на воспалительный процесс в легких, обострение хронического заболевания, а также эндокринные патологии. К врачу следует обратиться, если случаи с выделением холодного пота стали повторяться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда при подергивании глаза нужно идти к врачу.

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