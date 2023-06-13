Потница – врач Андреева назвала 4 признака потницы и способы лечения

«Когда пот попадает под кожу, это может вызвать воспаление, зуд и появление небольших красных бугорков или волдырей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Небольшие красные бугорки или волдыри. Тепловая сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных красных бугорков или пузырьков, наполненных жидкостью, на поверхности кожи.

Зуд: пораженные участки могут сильно зудеть, вызывая дискомфорт и ощущение покалывания или жжения.

Покраснение и воспаление: кожа вокруг сыпи может казаться красной и слегка опухшей из-за воспаления.

Боль от легкой до умеренной: некоторые люди могут испытывать боль или чувствительность в пораженной области от легкой до умеренной.



Сохраняйте прохладу: проводите время в кондиционированных или хорошо проветриваемых помещениях, чтобы уменьшить потоотделение и сохранить кожу прохладной.

Носите свободную дышащую одежду: выбирайте легкую свободную одежду из натуральных тканей.

Часто принимайте душ: регулярно принимайте ванну или душ, особенно после потоотделения, используя прохладную воду и мягкое мыло.

Избегайте тяжелых кремов или мазей: используйте легкие увлажняющие средства.

Гель алоэ вера: натуральное успокаивающее средство для кожи, гель алоэ вера можно наносить местно на пораженный участок, чтобы облегчить зуд и покраснение.

Ванна с овсянкой. Ванна с овсянкой поможет успокоить раздраженную кожу. Добавьте коллоидную овсянку (мелкоизмельченную овсянку) в прохладную или теплую ванну и примите ванну в течение 15-20 минут, чтобы уменьшить зуд и воспаление.

Не допускайте обезвоживания: употребление большого количества воды может помочь регулировать температуру тела.

Тепловая сыпь, также известная как потница или потница, описывает состояние кожи, вызванное закупоркой потовых протоков, что препятствует выходу пота на поверхность кожи.Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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