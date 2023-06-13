Терапевт Маскин объяснил причины внезапной остановки сердца

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боль в груди

Врач Максим Маскин заявил, что внезапная остановка сердца может возникнуть у человека любого возраста.

Врач Маскин рассказал о внезапной сердечной смерти, отметив, что риску этого события чаще других подвергаются люди, перенесшие в прошлом сердечный приступ или страдающие от сердечной недостаточности, склонные к обморокам. Кроме того, имеются данные, что к нему бывают склонны курильщики и люди с избыточной массой тела.

В то же время, добавил специалист, внезапная остановка сердца иногда происходит у людей, не имевших, казалось бы, никаких серьезных проблем со здоровьем.

«В 85% случаев внезапная сердечная смерть наступает из-за желудочковых нарушений ритма, при которых резко возрастает частота сердечных сокращений, миокард начинает хаотично сокращаться, что может привести к остановке сердца», - рассказал терапевт Маскин «Газете.Ru».

Также врач назвал другие возможные причины внезапной остановки сердца:
  • артериальная гипертензия
  • сахарный диабет
  • повышенный уровень холестерина в крови.
«Иногда внезапная сердечная смерть может быть связана с так называемой пируэтной тахикардией. Вне приступов она никак не проявляет себя, но на ЭКГ можно диагностировать ее характерный признак – удлиненный интервал QT», - объяснил Максим Маскин.

Врач добавил, что внезапную остановку сердца может спровоцировать и сильный удар, полученный по области грудины.

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Специалист посоветовал проконсультироваться с кардиологом людям, у которых время от времени происходят неожиданные обмороки, резкое падение артериального давления, головокружения.

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Максим Маскин
Максим Маскин
Здоровье
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