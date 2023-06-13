Врач Шафалинов: боль в груди с отдачей в левую руку говорит о близком инфаркте
Профессор Владислав Шафалинов: дискомфорт, ощущаемый в центре груди, может оказаться первым предвестником грядущего инфаркта.
Врач Шафалинов поделился объяснениями, отвечая на вопрос о том, какие признаки возникают первыми при приближении сердечного приступа. Медик констатировал, что таким предупреждающим сигналом становятся неприятные ощущения в груди.
Владислав Шафалинов отметил, что дискомфорт и боли, возникающие в области грудины, являются достаточно распространенным симптомом и не всегда говорят именно о проблема с сердцем. О близком инфаркте, по словам специалиста, говорит боль в груди с отдачей в руку.
«Тревожный признак – боли в области сердца, раньше их называли грудной жабой. Эти неприятные ощущения обычно концентрируются по центру груди. Также у сердечной боли есть еще один характерный симптом: она отдает в левую руку», - проинформировал врач.
Он посоветовал оперативно обращаться к специалисту, когда возникающие боли в груди ощущаются человеком вместе с ухудшением общего самочувствия, учащенным пульсом, одышкой.
«Если терапевт диагностирует это состояние как первый приступ ишемической болезни сердца, то это прямое показание к исследованию сосудов сердца, ангиографии, коронарографии», - цитирует врача «Царьград».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал о бессимптомных инфарктах – в их случае пострадавшие люди не ощущают характерных болей.
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Владислав Шафалинов
Здоровье
хирург высшей квалификационной категории, профессор, доктор медицинских наук
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