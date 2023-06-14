Врач Пономарева: вот почему нельзя есть много чеснока





Настоящий универсал

"Чеснок является хорошим источником минералов, богатых калием, магнием и фосфатами. Эти питательные вещества также можно найти в других видах овощей и фруктов, так что, прежде всего, другая группа веществ делает чеснок таким уникальным", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Аллин - секрет чеснока

"У аллицина есть один побочный эффект: он способствует выработке пищеварительных соков, в некоторых случаях он также раздражает пищеварительный тракт, что может вызвать изжогу, особенно если употреблять чеснок в сыром виде. В редких случаях аллицин также вызывает головную боль".

Когда следует прекратить употребление чеснока?

Чеснок содержит много полезных веществ. Например, в нем есть витамины В1, В2, В6, С и Е. Хотя вам придется есть луковицу чеснока за головкой, чтобы получить хотя бы половину суточной нормы, но это не наносит вреда.Своим ароматом и запахом чеснок обязан определенным серосодержащим соединениям. Звезда среди них — аллиин. Это вещество превращается в организме в другие соединения серы, например в аллицин и айоен.Эти вещества являются настоящим чудодейственным средством: это антиоксиданты, которые действуют против свободных радикалов, вызывающих рак. Аллицин также полезен для здоровья сердца, он снижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина и обладает противовоспалительным действием.В чесноке есть и другие вещества, а именно фруктаны, которые могут привести к проблемам с пищеварением. Фруктаны — это цепочки сахаров, которые некоторые люди не могут правильно переваривать, что приводит к вздутию живота.Людям, принимающим разжижающие кровь или антигипертензивные препараты, следует помнить об антикоагулянтных эффектах. В качестве меры предосторожности вам следует избегать чеснока или пищевых добавок, содержащих чеснок, или, по крайней мере, заранее проконсультироваться с врачом.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.