Нутрициолог Строков: вот почему вы должны есть сырой чеснок каждый день

Наслаждайтесь сырым чесноком

"В основном за благотворное воздействие чеснока отвечает соединение серы аллицин, которое первоначально встречается в корневом клубне как его собственный предшественник аллиин", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Настоящий источник молодости

Усиливает кровоток

Усилитель иммунной системы

"Чеснок богат витаминами и минералами. Он содержит, например, витамины В1, В6 и С, а также кальций, медь, марганец и селен. Это укрепляет иммунную систему и собственные защитные механизмы организма".

Если вы хотите сделать что-то хорошее для своего тела, вам следует каждый день съедать зубчик сырого чеснока.Как только вы очищаете и разрезаете каждый зубчик, повреждая клетки чеснока, аллиин превращается в аллицин при взаимодействии фермента аллииназы с кислородом.Этот процесс чувствителен: любая форма дальнейшей обработки может повлиять на механизм действия аллицина, а также на механизм действия аллииназы. Вот почему лучше есть чеснок в сыром виде.Наслаждаясь сырым, аллицин может беспрепятственно выпустить пар в вашем теле. Он делает это, например, за счет увеличения в крови двух ферментов каталазы и глутатионпероксидазы. Эти антиоксидантные ферменты улавливают и уничтожают свободные радикалы, которые играют ключевую роль в процессе старения человека.Между тем его оздоровительный эффект ценится во всем мире, особенно когда речь идет о нашей крови. Это потому, что чеснок, как известно, улучшает кровообращение, расширяя кровеносные сосуды. Чеснок также оказывает стимулирующее действие на выработку эритроцитов и положительно влияет на уровень липидов и сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о писал о пользе селедки.

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