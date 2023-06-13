Диетолог Соломатина: хлеб с маслом подходит для завтрака людям без проблем со здоровьем

«Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин», – сообщила диетолог «Москве 24».

«На хлеб мы не кладем, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», – заявила врач.

В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучало предупреждение о вреде белого хлеба с маслом для некоторых людей. Эксперт подчеркнула, что в этом бутерброде содержится очень высокая концентрация калорий и быстрых углеводов.Специалист констатировала: людям, у которых имеются проблемы с лишним весом, повышенным сахаром и холестерином в крови, атеросклерозом, бутербродов в виде белого хлеба с маслом есть не нужно.В то же время хлеб с маслом подходит для людей без проблем со здоровьем. Им диетолог Соломатина посоветовала использовать цельнозерновой хлеб. В таком хлебе содержится много позитивно влияющей на кишечник клетчатки, присутствуют витамины.Натуральное сливочное масло содержит ингредиенты, которые нужны организму для его функционирования. В частности, в молочном жире содержатся незаменимые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, сливочное масло обеспечивает тело белком (казеинном) с полезными аминокислотами, а также кальцием, необходимым для костной ткани и зубов. Еще в нем присутствуют важный для работы сердца калий, фосфор, магний, витамин А и витамин D. При умеренном употреблении продукт помогает укреплять здоровье, поддерживает иммунитет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит употребление свинины.

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