Диетолог Кабанов рассказал о связи рака с однообразным питанием

«Около половины случаев смертности от рака можно было предотвратить за счет изменений образа жизни: отказа от курения, повышения физической активности и правильного питания», - констатировал медик.

нешлифованне крупы

бобовые

изделия из цельнозерновой муки

овощи и фрукты (по 400 граммов за сутки)

нерафинированные растительные масла.

«К развитию онкологических заболеваний ведут два основных типа нарушений питания – это так называемые «западная диета» и «диета бедняков», - предупредил диетолог.

Диетолог Кабанов заявил, что многие раковые болезни являются предотвратимыми, и рассказал о связи рака с питанием.По словам Алексея Кабанова, защите от рака способствует в первую очередь присутствие в рационе достаточного количества растительных продуктов, содержащих много клетчатки и веществ, обладающих противоопухолевым эффектом. Эксперт сообщил «Газете.Ru», какие продукты следует включат в ежедневный рацион с этой целью:Он уточнил, что в «западной диете» преобладают животные продукты, насыщенные жиры и готовые к употреблению продукты – в ней слишком мало натуральной и растительной пищи. Что касается «диеты бедняков», она представляет собой однообразный рацион, в котором преобладают продукты низкого качества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к пиву может быть причиной увеличения сердца.

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