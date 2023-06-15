Врач Бобровский посоветовал делать липидограмму для выявления «прогноза смерти»

«Людям после 40 лет необходимо как минимум раз в год сдавать анализ, помогающий оценить риск развития смертельно опасных заболеваний».

«То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт, или отрывается тромб. Катастрофа наступает моментально», – заявил Бобровский.

Врач Бобровский заявил в интервью:В первую очередь, констатировал Андрей Бобровский, взрослым людям нужно контролировать свою подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу – именно эти патологии чаще всего становятся причиной смерти. Беседуя с радио Sputnik, врач подчеркнул, что атеросклероз отличается особым коварством. Его развитие никак не ощущается до тех пор, пока бессимптомно происходящие изменения не вызывают критического осложнения.Чтобы своевременно выявить проблему, врач посоветовал сдавать после 40 лет специальный анализ крови – липидограмму. Медик объяснил, что с ее помощью можно узнать о содержании холестеррина, а также о коэффициенте атерогенности, который сами врачи нередко называют «прогнозом смерти». По такому показателю можно достаточно точно определить, насколько склонен человек к болезням сердца и сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о таком внешнем симптоме повышенного холестерина как «старческая дуга»

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