Врач Бобровский объяснил, с какой частотой следует есть красное мясо

«Не все виды мяса можно употреблять ежедневно. Красное мясо не является продуктом на каждый день», - сообщил медик в своем интервью

«Ежедневное употребление небольшого количества мяса приносит пользу, однако красное мясо содержит много «плохих» жиров, и его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», - объяснил Бобровский.

«Людям старше 60 лет любое мясо не рекомендуется есть каждый день», - подчеркнул медик.