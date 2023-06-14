Терапевт Ильинская: появление «старческой дуги» может говорить о повышенном холестерине

«Признаком высокого уровня холестерина, на который всегда следует обращать внимание, является «старческая дуга»: серое, белое или синее кольцо вокруг роговицы, возникающее при накоплении жиров или липидов в организме», - проинформировала терапевт Ильинская.

Высокий уровень холестерина вызывает серьезные проблемы со здоровьем и нередко является ключевой причиной сердечных приступов и инсультов. Напомнив об этом, терапевт Тамара Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что иногда при скоплении излишков холестерина в организме возникают определенные внешние признаки.В частности, о повышенном холестерине может говорить появление «старческой дуги».По словам медика, в большинстве случаев этот симптом развивается в пожилом возрасте. Но если «старческая дуга» возникает у достаточно еще молодых людей, это может указывать на очень значительное превышение нормы холестерина и высоком уровне триглицеридов. Ее возникновение в возрасте до 45 лет говорит о предрасположенности к сердечным заболеваниям.Другим внешним признаком повышенного уровня холестерина врач назвала ксантелазмы – образования в виде миниатюрных жировых наростов на веках. Тамара Ильинская отметила, что человек с ксантелазмой или старческой дугой может унаследовать повышенный холестерин. Такая особенность обусловливается генетикой и серьезно повышает для своего обладателя риск ишемической болезни сердца, предупредила терапевт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать при развитии серьезных заболеваний.

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