Диетолог Кабанов: сочетание сахара и жира в мороженом вредит сосудам и сердцу

«Сочетание сладкого и животного жира вредит некоторым людям, например тем, у кого есть проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы», - сказал эксперт в комментарии «Ленте.ру».

«Один брикет мороженого превышает суточную норму потребления насыщенных жиров более чем в два раза», - предупредил Алексей Кабанов.

«При перекусе мороженым суточное потребление сахара с высокой вероятностью выйдет за верхние пределы нормы», - заявил диетолог.

Диетолог Кабанов сообщил в интервью, что сочетание сахара и жира, присутствующее в мороженом, вредит ослабленным сосудам и сердцу.Врач обратил внимание на то, что молоко, идущее на изготовление мороженого, содержит в своем составе животные насыщенные жиры. Их регулярное употребление (особенно в большом количестве) тесно сопряжено с появлением такой проблемы как повышенный уровень холестерина в крови.Что касается другого ингредиента мороженого – сахара – его потребление повышает риск развития ожирения (как общего, так и ожирения печени) и связанного с тучностью диабета второго типа.Медик подчеркнул: для сохранения здоровья важно сокращать присутствие добавленного сахара в рационе. С учетом этого от мороженого лишний раз лучше отказаться или же искать такое лакомство, которое содержит минимальное количество сахара (а также изготовлено из растительного молока). В идеале мороженое следует готовить самим – с низким содержанием сахара и жира.Ранее портал MedikForum.ru писал об ошибках в питании , ведущих к развитию серьезных проблем со здоровьем.

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