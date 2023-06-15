Врач Лебедева: некоторые ошибки в питании могут довести до колоректального рака

«Одна из основных причин, усугубляющих опорожнение кишечника, связана с ошибками в питании», - считает врач.

недостаток клетчатки в повседневном рационе

редкие приемы пищи

недоедание

недостаточное употребление жидкости

злоупотребление алкоголем, кофеином

слишком низкая физическая активность.

Нерегулярно опорожняющийся кишечник может серьезно подорвать здоровье. Врач Лебедева рассказала, что в таком случае стенки кишечника впитывают влагу из застойных масс, и вместе с ней в организм проникают токсины. Последствием этого может стать аутоинтоксикация или самоотравление.Гастроэнтеролог Лебедева констатировала, что под действием токсинов может возникать воспаление, а также возрастает риск возникновения такой опасной патологии как колоректальный рак.Кроме того, от воспаления, высыпаний, зуда начинает страдать кожа.Медик подробнее перечислила эти ошибки:Помимо этого, добавила Лебедева, трудности с опорожнением кишечника могут возникать при слабости передней брюшной стенки или в связи с приемом лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды рака развиваются обычно без специфических симптомов.

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