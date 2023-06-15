Врач Лебедева: некоторые ошибки в питании могут довести до колоректального рака
По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, некоторые ошибки в питании усугубляют проблему с опорожнением кишечника, из-за чего повышается риск его опасной патологии.
Нерегулярно опорожняющийся кишечник может серьезно подорвать здоровье. Врач Лебедева рассказала, что в таком случае стенки кишечника впитывают влагу из застойных масс, и вместе с ней в организм проникают токсины. Последствием этого может стать аутоинтоксикация или самоотравление.
Гастроэнтеролог Лебедева констатировала, что под действием токсинов может возникать воспаление, а также возрастает риск возникновения такой опасной патологии как колоректальный рак.
Кроме того, от воспаления, высыпаний, зуда начинает страдать кожа.
«Одна из основных причин, усугубляющих опорожнение кишечника, связана с ошибками в питании», - считает врач.
Медик подробнее перечислила эти ошибки:
- недостаток клетчатки в повседневном рационе
- редкие приемы пищи
- недоедание
- недостаточное употребление жидкости
- злоупотребление алкоголем, кофеином
- слишком низкая физическая активность.
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Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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