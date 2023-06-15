Врач Лебедева: некоторые ошибки в питании могут довести до колоректального рака

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женщина ест

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, некоторые ошибки в питании усугубляют проблему с опорожнением кишечника, из-за  чего повышается риск его опасной патологии.

Нерегулярно опорожняющийся кишечник может серьезно подорвать здоровье. Врач Лебедева рассказала, что в таком случае стенки кишечника впитывают влагу из застойных масс, и вместе с ней в организм проникают токсины. Последствием этого может стать  аутоинтоксикация или самоотравление.
Гастроэнтеролог Лебедева констатировала, что под действием токсинов может возникать воспаление, а также возрастает риск возникновения такой опасной патологии как колоректальный рак.
Кроме того, от воспаления, высыпаний, зуда начинает страдать кожа.

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«Одна из основных причин, усугубляющих опорожнение кишечника, связана с ошибками в питании», - считает врач.

Медик подробнее перечислила эти ошибки:
  • недостаток клетчатки в повседневном рационе
  • редкие приемы пищи
  • недоедание
  • недостаточное употребление жидкости
  • злоупотребление алкоголем, кофеином
  • слишком низкая физическая активность.
Помимо этого, добавила Лебедева, трудности с опорожнением кишечника могут возникать при слабости передней брюшной стенки или в связи с приемом лекарств.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : еда, Диляра Лебедева, колоректальный рак