Врач-диетолог Королева: кому может навредить мороженое?

«Мороженое может навредить людям с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом», - предупредила Маргарита Королева.

«С таким продуктом можно как на дрожжах набирать вес и дополнительные проблемы для здоровья», - высказалась Королева.