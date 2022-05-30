Врач-диетолог Королева: кому может навредить мороженое?

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мороженое

Эксперт констатирует, что употребление мороженого противопоказано при некоторых проблемах со здоровьем, а также небезопасно из-за риска быстро прибавить в весе.

В своем интервью врач-диетолог Маргарита Королева напомнила, что мороженое является лакомством, которое отличается высоким содержанием жира и сахара – их сочетание является тяжелым даже для очень здорового пищеварения. Для поджелудочной железы подобная смесь – это сверхнагрузка, необходимость переваривать такую еду истощает орган.

«Мороженое может навредить людям с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом», - предупредила Маргарита Королева.

Медик добавила, что в случае имеющейся непереносимости молока данный продукт может спровоцировать появление крайне неприятных симптомов – вздутия, болей в животе, диареи, метеоризма.

Еще один риск, связанные с поеданием мороженого, – это вероятность появления лишних килограммов.

«С таким продуктом можно как на дрожжах набирать вес и дополнительные проблемы для здоровья», - высказалась Королева.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях организму может вредить питье чая.
Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Теги : вред мороженого, вред для здоровья, Маргарита Королева