Врач Гольдин назвал 8 признаков, что у вас может быть "солнечное отравление"

"Иммунная реакция приведет к тому, что пораженный участок кожи станет красным и болезненным. Есть и другие, менее явные признаки отравления солнцем, о которых следует знать, но они могут быть не такими очевидными. Еще одним ключевым признаком отравления солнцем является головная боль", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Покраснение кожи и волдыри

Боль и покалывание

Припухлость

Лихорадка и озноб

Тошнота

Головокружение

Обезвоживание.

"Может быть полезно сделать прохладный компресс или принять прохладный (но не холодный) душ или ванну. Любую боль можно облегчить с помощью ибупрофена, а кожу можно успокоить с помощью геля алоэ или увлажняющего крема".

Высокие температуры создают реальную опасность чрезмерного воздействия УФ (ультрафиолетового) излучения.Когда ваше тело получает слишком много солнца, его иммунная система реагирует.Солнечное отравление — это термин, используемый для описания «тяжелого случая солнечного ожога».Для незащищенной кожи может потребоваться всего 15 минут, чтобы получить солнечный ожог, но дискомфорт может проявиться только через несколько часов.Полностью прикрывайте обгоревшие участки, когда выходите на улицу. Однако бывают случаи, когда требуется «немедленная медицинская помощь», если у вас солнечное отравление.Любые волдыри на коже, которые покрывают большую площадь или очень болезненны, должны быть осмотрены. Это также относится к отеку лица, лихорадке и ознобу, расстройству желудка, обмороку и признакам обезвоживания.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

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