«Необходимо употреблять столько воды, сколько хочется. Не стоит стремиться выпить определенное количество жидкости», - убежден специалист.

«По физическому закону космоса, жидкость, которая в избыточном количестве поступать в клетки, вызывает их отек и набухание», - сказал специалист.

«В тяжелых случаях можно получить достаточно серьезные проблемы, связанные с отеком и набуханием клеток различных органов», - предупредил инфекционист.

Бытует мнение, что взрослым людям нужно употреблять воду в количестве около двух литров в день. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, стремление выпивать большое количество воды на самом деле может вредить организму. В интервью порталу «Доктор Питер» медик констатировал , что количество выпиваемой за день воды должно отвечать индивидуальным потребностям организма на которые может влиять возраст или вес.По мнению Позднякова, пить воду нужно, когда ощущается жажда. В условиях сильной жары и интенсивного потоотделения, физических нагрузок потребность организма в воде возрастает. Кроме того, бывают проблемы о здоровьем, при которых нужна дополнительная гидратация, поскольку в их случае тело интенсивнее теряет жидкость (например, организму нужно больше воды при лихорадке, диарее, рвоте).Также врач обратил внимание на то, что в пожилом возрасте чувство жажды ослабевает. Пожилым людям нужно пить определенное количество воды в течение дня независимо от того, ощущают они жажду или нет.Но всем остальным пить много воды, делая над собой усилие, – не следует. Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного питья воды для мозга, который подвергается риску отеков из-за ее избытка.Врач назвал неблагополучные симптомы, которые могут возникать при отеках нервных клеток из-за большого количества воды, – это слабость, головокружение, снижение артериального давления, обмороки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты должны употребляться в меньшем количестве после наступления 30 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.