Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного питья воды для мозга
Инфекционист Андрей Поздняков: жидкость, употребляемая в избытке, опаснее для организма, чем ее дефицит.
Бытует мнение, что взрослым людям нужно употреблять воду в количестве около двух литров в день. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, стремление выпивать большое количество воды на самом деле может вредить организму. В интервью порталу «Доктор Питер» медик констатировал, что количество выпиваемой за день воды должно отвечать индивидуальным потребностям организма на которые может влиять возраст или вес.
«Необходимо употреблять столько воды, сколько хочется. Не стоит стремиться выпить определенное количество жидкости», - убежден специалист.
По мнению Позднякова, пить воду нужно, когда ощущается жажда. В условиях сильной жары и интенсивного потоотделения, физических нагрузок потребность организма в воде возрастает. Кроме того, бывают проблемы о здоровьем, при которых нужна дополнительная гидратация, поскольку в их случае тело интенсивнее теряет жидкость (например, организму нужно больше воды при лихорадке, диарее, рвоте).
Также врач обратил внимание на то, что в пожилом возрасте чувство жажды ослабевает. Пожилым людям нужно пить определенное количество воды в течение дня независимо от того, ощущают они жажду или нет.
Но всем остальным пить много воды, делая над собой усилие, – не следует. Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного питья воды для мозга, который подвергается риску отеков из-за ее избытка.
«По физическому закону космоса, жидкость, которая в избыточном количестве поступать в клетки, вызывает их отек и набухание», - сказал специалист.
Врач назвал неблагополучные симптомы, которые могут возникать при отеках нервных клеток из-за большого количества воды, – это слабость, головокружение, снижение артериального давления, обмороки.
«В тяжелых случаях можно получить достаточно серьезные проблемы, связанные с отеком и набуханием клеток различных органов», - предупредил инфекционист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты должны употребляться в меньшем количестве после наступления 30 лет.
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Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, кандидат медицинских нау
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